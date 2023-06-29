Ерлан Карин: Не нужно ориентироваться на "ложные повестки"
Он отметил, что президент, выступая в Туркестане, обозначил новую общенациональную повестку дня.
"Не нужно ориентироваться на разного рода ложные, а тем более ложные информповестки. Мы должны ориентироваться на свою внутреннюю повестку, в частности, изложенную в туркестанской речи президента и рассчитанную на долгосрочную перспективу". Ерлан Карин
По его словам, это прежде всего созидательная повестка, направленная на проведение реформ и системной модернизации. Это повестка партнерства, конструктивных взаимодействий, открытости и готовности к переменам.
При этом госсоветник призвал депутатов маслихатов не делиться на партии и не отказываться от решения вопросов, которыми уже занимаются их политические конкуренты.
"Некоторые партии в силу своей незрелости или излишней амбициозности заявляют, что тем или иным вопросом они не будут заниматься, потому что их уже подняла другая партия. Это совершенно неправильный подход. У нас есть общие задачи, и партии, не делясь по платформам и идеологиям, должны по мере возможности объединять усилия".Ерлан Карин
К объединяющим он отнес проблемы воспитания подрастающего поколения, здоровья нации, противодействия распространению наркотиков и другие общественно значимые вопросы.
Форум депутатов маслихатов проходит в Астане. В нем принимают участие депутаты маслихатов всех уровней, депутаты Парламента, члены правительства, представители экспертного сообщества.