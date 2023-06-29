Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ерлан Карин: Не нужно ориентироваться на "ложные повестки"

Казахстан Amanat маслихат депутаты форум Ерлан Карин Фото: akorda.kz
Государственный советник Ерлан Карин 29 июня на Форуме депутатов маслихатов, организованном партией Amanat, призвал партийцев работать над решением проблем внутри страны, не отвлекаясь на посторонние вопросы, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что президент, выступая в Туркестане, обозначил новую общенациональную повестку дня.

"Не нужно ориентироваться на разного рода ложные, а тем более ложные информповестки. Мы должны ориентироваться на свою внутреннюю повестку, в частности, изложенную в туркестанской речи президента и рассчитанную на долгосрочную перспективу". Ерлан Карин

По его словам, это прежде всего созидательная повестка, направленная на проведение реформ и системной модернизации. Это повестка партнерства, конструктивных взаимодействий, открытости и готовности к переменам.

При этом госсоветник призвал депутатов маслихатов не делиться на партии и не отказываться от решения вопросов, которыми уже занимаются их политические конкуренты.

"Некоторые партии в силу своей незрелости или излишней амбициозности заявляют, что тем или иным вопросом они не будут заниматься, потому что их уже подняла другая партия. Это совершенно неправильный подход. У нас есть общие задачи, и партии, не делясь по платформам и идеологиям, должны по мере возможности объединять усилия".Ерлан Карин

К объединяющим он отнес проблемы воспитания подрастающего поколения, здоровья нации, противодействия распространению наркотиков и другие общественно значимые вопросы.

Форум депутатов маслихатов проходит в Астане. В нем принимают участие депутаты маслихатов всех уровней, депутаты Парламента, члены правительства, представители экспертного сообщества.

Читайте также

Как депутаты ускорили исключение уголовной ответственности за оскорбление Назарбаева

Анастасия Прилепская
Астана AMANAT Карин Ерлан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Витамин D: как распознать дефицит
Витамин D: как распознать дефицит
Священник на казахском поздравили мусульман с Курбан айтом
Священник на казахском поздравил мусульман с Курбан айтом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления