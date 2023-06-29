Ерлан Карин: Не нужно ориентироваться на "ложные повестки"

Государственный советник Ерлан Карин 29 июня на Форуме депутатов маслихатов, организованном партией Amanat, призвал партийцев работать над решением проблем внутри страны, не отвлекаясь на посторонние вопросы, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что президент, выступая в Туркестане, обозначил новую общенациональную повестку дня.

"Не нужно ориентироваться на разного рода ложные, а тем более ложные информповестки. Мы должны ориентироваться на свою внутреннюю повестку, в частности, изложенную в туркестанской речи президента и рассчитанную на долгосрочную перспективу". Ерлан Карин

По его словам, это прежде всего созидательная повестка, направленная на проведение реформ и системной модернизации. Это повестка партнерства, конструктивных взаимодействий, открытости и готовности к переменам.

При этом госсоветник призвал депутатов маслихатов не делиться на партии и не отказываться от решения вопросов, которыми уже занимаются их политические конкуренты.

"Некоторые партии в силу своей незрелости или излишней амбициозности заявляют, что тем или иным вопросом они не будут заниматься, потому что их уже подняла другая партия. Это совершенно неправильный подход. У нас есть общие задачи, и партии, не делясь по платформам и идеологиям, должны по мере возможности объединять усилия". Ерлан Карин

К объединяющим он отнес проблемы воспитания подрастающего поколения, здоровья нации, противодействия распространению наркотиков и другие общественно значимые вопросы.

Форум депутатов маслихатов проходит в Астане. В нем принимают участие депутаты маслихатов всех уровней, депутаты Парламента, члены правительства, представители экспертного сообщества.