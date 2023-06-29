Во время конфликта на дороге мужчина залез на авто и разбил ногой лобовое стекло

Конфликт между двумя водителями в Алматинской области попал на видео, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как один из водителей залез на машину и стал разбивать ногой лобовое стекло.

В полиции прокоментировали данное видео.

28 июня в полицию обратился пострадавший. Он сообщил, что неизвестный водитель на трассе Алматы – Бишкек нарушил правила дорожного движения, совершил ДТП и при этом из хулиганских побуждений повредил его машину.









Как отметили в полиции, данный факт зарегистрировали в ЕРДР.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого гр. К. 1993 года рождения", – говорится в сообщении.

29 июня назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему. Автомобиль подозреваемого водворили на специализированную штрафную стоянку в Узынагаше.



"По факту ДТП в отношении водителя К. возбудили административное производство по ст. 610 ч. 1 КоАП РК", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

29 июня в Астане произошло жуткое ДТП. Автомобиль влетел в столб ЛРТ, водитель погиб на месте происшествия.