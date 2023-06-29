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Во время конфликта на дороге мужчина залез на авто и разбил ногой лобовое стекло

Во время конфликта на дороге мужчина залез на авто и разбил ногой лобовое стекло Фото: pixabay
Конфликт между двумя водителями в Алматинской области попал на видео, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как один из водителей залез на машину и стал разбивать ногой лобовое стекло. 

В полиции прокоментировали данное видео. 

28 июня в полицию обратился пострадавший. Он сообщил, что неизвестный водитель на трассе Алматы – Бишкек нарушил правила дорожного движения, совершил ДТП и при этом из хулиганских побуждений повредил его машину.



Как отметили в полиции, данный факт зарегистрировали в ЕРДР. 

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого гр. К. 1993 года рождения", – говорится в сообщении. 

29 июня назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему. Автомобиль подозреваемого водворили на специализированную штрафную стоянку в Узынагаше.  

"По факту ДТП в отношении водителя К. возбудили административное производство по ст. 610 ч. 1 КоАП РК", – говорится в сообщении. 

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

29 июня в Астане произошло жуткое ДТП.  Автомобиль влетел в столб ЛРТ, водитель погиб на месте происшествия.

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Анастасия Стативкина
Алматинская область
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