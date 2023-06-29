Нидерландские врачи подвергают эвтаназии людей с аутизмом и умственной отсталостью – исследование

Несколько граждан Нидерландов, страдающих аутизмом или другими нарушениями интеллекта, в последние годы умерли в результате эвтаназии, после того как врачи решили, что их недуги не поддаются лечению и мешают нормальной жизни, сообщает Zakon.kz.

Почти 40 человек с аутизмом или умственными отклонениями были легально подвергнуты эвтаназии в Нидерландах в период с 2012 по 2021 год согласно исследованию Кингстонского университета о случаях эвтаназии в Нидерландах.



Пять человек моложе 30 лет, которые решились на эвтаназию, назвали аутизм единственной или одной из основных причин своего решения покончить с жизнью.

В связи с этими случаями эксперты задались вопросом, не слишком ли далеко отошел закон, разрешающий врачам проводить эвтаназию с помощью смертельных инъекций.

Специалист по этике и профессор общественного здравоохранения в бельгийском Гентском университете Каспер Раус рассказал, что за последние два десятилетия типы пациентов, обращающихся за врачебной помощью при самоубийстве, сильно изменились как в Нидерландах, так и в Бельгии, где это также разрешено законом.

По словам Рауса, когда Нидерланды стали первой страной, легализовавшей эвтаназию человека, дебаты велись только вокруг людей, больных раком, а не аутизмом.

Чтобы получить право на эвтаназию, пациенты должны соответствовать строгим требованиям, включая наличие неизлечимой болезни, которая причиняет "невыносимые" физические или душевные страдания, но в конечном итоге именно врачи решают, кто соответствует этим требованиям.

По данным голландского правительственного комитета по рассмотрению вопросов эвтаназии, примерно за 10-летний период, о котором идет речь в исследовании, в Нидерландах около 60 тыс. человек решили уйти из жизни добровольно. Из этих смертей комитет опубликовал документы и данные по 900 случаям для обеспечения прозрачности.

Исследователи Кингстонского университета изучили эти 900 случаев и обнаружили, что 39 из них страдали аутизмом или умственной отсталостью. Из 39 человек 18 были моложе 50 лет.

Многие из пациентов в качестве причины расставания с жизнью называли ряд психических, физических и возрастных заболеваний, в том числе невыносимое одиночество.

Восемь человек, однако, назвали единственной причиной своих страданий факторы, связанные с их умственной отсталостью, такие как социальная изоляция, отсутствие стратегий преодоления трудностей, неспособность адаптироваться к изменениям или чрезмерная чувствительность к раздражителям.

Один из авторов доклада Ирен Таффри-Вейн, специалист по паллиативной помощи из Кингстонского университета, поставила под сомнение этичность прекращения жизни людей с аутизмом.

"У меня нет никаких сомнений в том, что эти люди страдали. Но действительно ли общество не против того, чтобы послать такое сообщение, что нет другого способа помочь им и лучше умереть?" Ирен Таффри-Вейн

Голландский психиатр доктор Брэм Сиццо был обеспокоен этой тенденцией.







"Некоторые из них почти радуются перспективе смерти. Они думают, что это будет конец их проблем и конец проблем их семьи". Брэм Сиццо

Согласно исследованию, в трети случаев голландские врачи решили, что у людей с аутизмом и умственной отсталостью "нет перспектив на улучшение".

Директор Центра исследований аутизма Кембриджского университета Саймон Барон-Коэн обеспокоен тем, что люди с такими нарушениями могут не полностью осознать решение о прекращении жизни. Он назвал "отвратительным" тот факт, что им не предлагают больше поддержки и вместо этого подвергают эвтаназии.