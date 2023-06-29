Наши за рубежом: как США стали вторым домом для уроженца Казахстана

Почти 11 лет назад, в возрасте 22 лет, алматинец Мансур Хамитов с женой и годовалым ребенком эмигрировал в США. Сейчас наш соотечественник преподает в Indiana University, Kelley School of Business. Мансур рассказал Zakon.kz о жизни и работе в Америке.

В США, в северную ее часть, молодой профессор с супругой Диларой и маленьким ребенком переехали в 2013 году. Америка привлекала Мансура со школы, еще тогда он задумывался о продолжении своего образования в США. И вот его "американская мечта" сбылась. Хамитов впервые получил степень профессора, закончив Докторантуру PhD. Правда, не в США, а в Канаде – в университете Ivey Business School (Университет Западного Онтарио). В 2018 году семья уехала в Сингапур, где прожила два с половиной года – Мансур работал в бизнес-школе. Вскоре он получил предложение о работе в Kelley School of Business, Университет Индианы.

Сейчас семья Хамитовых проживает в городке Блумингтон (штат Индиана). Именно здесь располагается ведущий университет лиги "Big 10" Indiana University, где и занимается преподавательской деятельностью наш собеседник. Доктор Мансур Хамитов занимает должность профессора по маркетингу и психологии поведения потребителей в Indiana University, Kelley School of Business.

Мансур говорит, что своим успехом он обязан, прежде всего, своим родным, которые всегда верили в него и поддерживали все его инициативы и, конечно, Всевышнему.

Еще со студенческих времен его всегда привлекала научная деятельность, исследовательские проекты, аналитика, работа с данными.

"Блумингтон – очень милый, удобный, ухоженный, и комфортный колледж- городок, который мы успели полюбить. Здесь меньше суеты, но в то же время, мы невдалеке от больших городов. У нас были предложения по работе переехать в другие города и соответственно, но мы предпочли остаться", – рассказывает Мансур Хамитов.

Почти два года назад семья обзавелась своим домом. Как известно, в доме забот хватает, поэтому супруга Мансура – Дилара занимается хозяйством и воспитывает детей.

Путешествия и спорт

Как отмечает собеседник, им очень повезло с соседями, они отлично ладят и даже дружат с американцами.

"Американцы – народ дружелюбный, особенно в нашем регионе Midwest. Так получилось, что все наши соседи местные американцы, которые очень тепло нас приняли. Постоянно ходим в гости, на свадьбы, и дни рождения. Также хорошо дружим с родителями одноклассников детей, коллегами, и представителями корпоративного сектора. Люди очень приятные, открытые, и отзывчивые", – доктор Мансур Хамитов.

Все свое свободное от работы время доктор Хамитов старается проводить с семьей. Они с женой и детьми очень любят путешествовать. Пара воспитывает 10-летнего сына Рамира и пятилетнюю дочь Рамину.

Дети учатся в одной из лучших государственных школ. По словам доктора, американцы выделяют немалое время и ресурсы на качественное школьное образование детей, чтобы максимально подготовить к поступлению в ведущие университеты. Кстати говоря, немалая часть обучения проходит в гибком игровом формате, особенно в начальных классах.

Фото из архива Мансура Хамитова

Хамитовы успели побывать в очень большом количестве городов в различных штатах: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Даллас, Майами, Атланта, Финикс, Бостон, Детройт, Сан-Франциско, Сан-Диего, Денвер, Лас-Вегас, Сан-Антонио, Балтимор, Остин, Индианаполис, Цинциннати, Коламбус, Питтсбург, Нэшвилл, Луивилл, Новые Орлеаны, Пуэрто-Рико, и так далее.

Фото из архива Мансура Хамитова

Еще, помимо путешествий, доктор рассказал о своих основных спортивных увлечениях. Мансур увлекается футболом, баскетболом, настольным теннисом, бегом, а также любит проводить время за чтением деловой и общей литературы.

Фото из архива Мансура Хамитова

"Спортом заниматься в США доступно и удобно. Существует огромное количество футбольных полей, баскетбольных площадок, теннисных кортов, и так далее. Все это бесплатно, либо доступно за минимальную плату если арендовать большой группой людей. Инфраструктура в целом отличная даже в маленьких колледж-городках, не говоря уже о больших мегаполисах", – доктор Мансур Хамитов.

Страна возможностей

Как подчеркнул собеседник, в этой стране много вариантов для карьерного роста и развития для образованных, талантливых, и трудолюбивых профессионалов.

"США - это мир возможностей и место знаменитой "американской мечты". Америка является передовым центром образования, науки и технологий. В стране очень много интересных и уникальных мест для любителей путешествовать, страна просто необъятная. Условия для жизни в стране очень впечатляющие. Что касается возможных минусов, первое что приходит на ум – это достаточно высокая преступность в определенных городах. В Америке очень важно жить в хорошем районе, так как это напрямую связано с безопасностью. К сожалению, здесь часто происходят серьезные природные катаклизмы. Также не могу не отметить, что прожиточный минимум на семью достаточно высок", – отмечает Мансур.

Говоря о льготах в штатах, доктор Хамитов отметил, что для малоимущих семей существуют определенные льготы от федерального, штатного или муниципального правительства (налоговые, финансовые, социальные, образовательные).

"Налоговые ставки прогрессивные и рассчитываются в зависимости от заработной платы. В целом налоги очень высокие. Чем больше заработная плата, тем выше налог, который часто достигает 40 процентов от месячной зарплаты", – объяснил он.

Также он рассказал, что для большинства американцев расходы на жилье составляют существенную часть бюджета.

"Стоимость аренды жилья в стране очень разная и зависит от множества факторов, таких как: город, благополучность района, рейтинг местной школы, общая квадратура, количество спален, и другие", – доктор Мансур Хамитов.

Не многие знают, что медицина в Штатах очень дорогая и затратная. Каждый месяц гражданину этой страны приходиться выкладывать немалую сумму со своей зарплаты на медицинскую страховку. По словам Мансура Хамитова, наличие мед.страховки еще не означает, что за предоставленные медицинские услуги не придется платить.

"Чем больше членов семьи, тем выше месячные отчисления. Однако, медицинское страхование здесь работает по годовой системе "co-pay". В начале календарного года за все услуги приходиться платить самому до достижения определенной суммы, после которой страховщик начинает покрывать больший процент от счета. Опции "вызвать врача на дом" просто не существует (даже за деньги), а если какая-либо экстренная ситуация и срочно нужна скорая, это все обойдется очень и очень накладно", – Доктор Мансур Хамитов.

Фото из архива Мансура Хамитова

Кто-то уезжает в США в поисках лучшей жизни, кто-то за своей мечтой, а кто-то ищет свое место под солнцем. А кто-то, как Мансур Хамитов может найти там свой второй дом.