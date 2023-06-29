Как депутаты ускорили исключение уголовной ответственности за оскорбление Назарбаева

Спикер Сената Маулен Ашимбаев 29 июня ответил на вопрос, почему нормы об исключении ответственности за оскорбление экс-президента вошли в законопроект о незаконно приобретенных активах. Таким образом, по его словам, депутаты хотели ускорить процесс, сообщает Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что нужно было обобщить все казахстанское законодательство, внести какие-то предложения, убрать какие-то нормы, учитывая, что из Конституции исключили понятие "Елбасы".

"Поэтому соответствующие предложения были подготовлены. Для того, чтобы реализовать эту инициативу, включили в данный закон. Время от времени, вы знаете, для того, чтобы ускорять какие-то процессы, мы применяем такую практику. Я не вижу здесь каких-то больших проблем. Главное, что мы здесь реализуем те решения, которые были приняты народом на референдуме. Соответствующие нормы были изменены, соответственно, мы меняем те или иные законы нашей страны". Маулен Ашимбаев

В сопутствующие законопроекты по возврату незаконно приобретенных активов внесли норму об исключении уголовной ответственности за оскорбление экс-президента. Документ уже прошел через Парламент и ушел на подпись Касым-Жомарту Токаеву. Если закон будет принят, то Нурсултан Назарбаев должен будет наравне с казахстанцами защищать свои честь и достоинство в гражданском порядке.