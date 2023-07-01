Как бронзовая статуэтка: советы для красивого загара

Солнце – источник жизни, тепла, витамина D, а еще красивого загара. Вот только как получить желаемый оттенок, а не ожоги, морщины и проблемы со здоровьем, разбирался Zakon.kz.

Долгое время в мире отношение к загару было отрицательным. К примеру, в Древней Греции ценились жители с белоснежной кожей. Поэтому перед тем, как выйти на улицу, они заворачивались в гиматий, надевали соломенную шляпу и пользовались зонтами. Светлых любили и в Древнем Риме. В обществе считали, что если человек смуглый, то, скорее всего, бедный, раз вынужден трудиться под палящим солнцем.

В век индустриализации большинство бизнесов переместилось под крыши заводов. Загорелое тело стало означать, что у человека есть деньги и время, чтобы отдыхать на морских курортах. Есть история о том, что модельер Коко Шанель случайно получила загар в морском путешествии по Средиземному морю. Но она не растерялась и заявила, что бледная кожа выглядит некрасиво. Вслед за француженкой загорать поспешили и другие модницы.

Сегодня похвастаться красивым загаром могут те, кто уже от души отдохнул на море.

Правильно готовимся

Загар – не только про красоту, но и про здоровье. Он приносит пользу организму, но только в том случае, если вы соблюдаете правила. Поэтому о ровном загаре придется задуматься задолго до поездки на море. Ведь сухая кожа быстро сгорает. А вот на гладкую поверхность тела загар ложится аккуратнее. Рекомендуется за неделю до отпуска сделать пилинг, чтобы избавиться от отмерших клеток. Для нормальной и жирной кожи достаточно использовать скраб. Кроме того, будет полезно применить сыворотки, стимулирующие выработку меланина.

Немаловажным является позаботиться о своем рационе: ешьте больше полезных продуктов с витаминами А, Е и С – это цитрусовые, семечки, виноград и морковь.

Как и какой крем использовать

Перед загаром используйте кремы с SPF 30 и выше. SPF защищает кожу от ожогов и серьезных повреждений, но не препятствует выработке меланина. Средства от солнца наносят тонким слоем за 30 минут до выхода на улицу. Особенно в защите нуждаются родинки. Обновляйте крем каждые два часа или каждый раз после купания, так как солнцезащитные средства смываются водой.

Оптимальное время для загара

Когда вы наконец на отдыхе, важно подобрать подходящее время для похода на пляж. Особенно опасны солнечные лучи с 11 утра до 16 дня, в это время нежелательно загорать на открытом солнце. Лучше это сделать с 9 до 11 утра и с 16 до 19 вечера. Эти часы гарантируют вам ровный загар, а также защиту от травмирования кожи.

Как загорать лежа и стоя

Загорая на солнце правильно, мы укрепляем иммунитет, повышаем физическую и умственную активность, восполняем запасы витамина D. Однако загорать нужно постепенно, начиная с нескольких минут, затем немного увеличивая время. Двухчасового нахождения под солнцем достаточно, дольше вредно для здоровья.

Если все же вы предпочитаете загорать лежа, то соблюдайте следующий график: 5-10 минут на спине, столько же на животе. Руки необходимо раскрывать. Голову запрокидывать и больше открывать шею, чтобы она тоже получила загар. Можно загорать стоя, расставив ноги на ширину плеч. Каждые пять минут поворачиваться к солнцу другой стороной тела. А вот сидя загорать нежелательно, так как лучи попадают на кожу неравномерно.

Больше движения

Не нужно целыми днями занимать лежаки. Дерматологи утверждают, что запас меланина ограничен и его можно быстро израсходовать, томясь под солнцем. Если вы двигаетесь, попадаете под тень и не жаритесь под лучами, гормон выделяется более равномерно и загар ложится красиво.

Плавайте, если вы чувствуете, что солнца недостаточно, смело залезайте в воду. Вода работает, как лупа, через которую лучи солнца проходят, не преломляясь, и более интенсивно действуют на кожу.

Ровнее и быстрее всего загар ложится во время активного отдыха. Футбол, пляжный волейбол, бадминтон – лучшие помощники для тех, кто хочет красиво загореть. Капельки пота увеличивают действие солнечных лучей, а активное движение помогает телу загореть равномерно.

Пейте воду

Пейте больше воды или зеленого чая. Иначе жидкость из организма выпарится и сухое тело станет сильно восприимчивым к лучам. Напитки содержат много сахара, поэтому организм будет продолжать засыхать, несмотря на выпитые литры. После купания в морской воде обязательно принимайте душ и вытирайтесь насухо.

Солнечная энергия – чудесный антидепрессант. Загар не только способствует выработке гормона меланина, но и усиливает кровеносные сосуды, повышает гемоглобин, восстанавливает эластичность мышечной ткани и предотвращает раннее старение. Загорелая фигура кажется стройнее, рельефнее и привлекательнее.