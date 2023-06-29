АО "АрселорМиттал Темиртау" и волонтеры ОО "Шанырак" заключили меморандум

Руководители АО "АрселорМиттал Темиртау" и ОО "ВЦ "Шанырак" подписали меморандум о сотрудничестве.

Студенты и школьники попробуют себя в качестве сотрудников предприятия и получат при этом заработную плату. Многие из них думают о выборе профессии и надеются в будущем связать профессиональную жизнь и карьеру с комбинатом.

21 июня генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский и руководитель ОО "Волонтерский центр "Шанырак" Алена Хегай подписали меморандум о сотрудничестве, благодаря которому 32 школьника и студента из Темиртау получили уникальную возможность поработать на металлургическом предприятии.



"Это пилотный проект, такое доверие оказано молодежи впервые. В других программах молодежь начинает работать с 14 лет. В этом проекте есть вопросы по технике безопасности, поэтому и возраст постарше – от 16 до 18 лет. Ребята в течение летнего периода будут заняты и сделают финансовый вклад в семью", – поделилась Алена Хегай.

Владимир Яблонский с интересом узнал впечатления от первого рабочего дня и ответил на интересующие молодежь вопросы. В частности, молодые люди интересовались историей успеха генерального директора, его профессиональным путем, и, в целом, как делать выбор профессии.

Фото: Игорь Узаревич

Владимир Иванович также сделал акцент на том, почему важно и нужно уметь брать ответственность на себя, и рассказал, как это качество помогает в жизни каждому человеку, профессионалу и особенно руководителю.

Немаловажным для каждого молодого специалиста является желание постоянно учиться и самосовершенствоваться, считает Владимир Яблонский.

"Люди, которые имеют хорошую профессию, хорошие знания, багаж знаний, всегда востребованы. И таких примеров очень много. У нас есть очень классные доменщики, сталевары, коксохимики, агломератчики. И они всегда нужны". Владимир Яблонский

Еще один актуальный вопрос, заданный генеральному директору АО "АрселорМиттал Темиртау", касался социальной ответственности и экологии. Очень важно, что современная молодежь задается этими вопросами. Владимир Яблонский рассказал присутствующим о том, какие проекты сегодня реализуются компанией в этих направлениях.

В целом, за время своей работы в рамках проекта, который продлится до конца августа, школьники и студенты смогут посетить различные цеха комбината и увидеть, как рождается металл. Отчасти проект выполняет и профориентационную функцию.

"Цели и задачи в том числе – показать ребятам, как работает наша компания, как устроено производство. Если все пойдет хорошо, можем даже дать немножко порулить. Мы стараемся распространить эту работу на все учебные заведения, на школы, институты и так далее. Показать ребятам разные профессии, разные производства. И мы с удовольствием это сделаем", – отметил Владимир Яблонский.

Для самих участников проекта это новый опыт и знания.

"Заниматься чем-то новым, чем не занимался до этого, всегда интересно. Я перешел в 11-й класс и рассматриваю АО "АрселорМиттал Темиртау" как один из вариантов работы в будущем. Сегодня было интересно послушать инструктаж, узнал многое. И даже если потом не буду работать в этой сфере, знания, полученные на таком крупном предприятии, как "АрселорМиттал Темиртау", пригодятся в жизни, мне это было полезно. Этот проект важен, потому что молодые специалисты – это всегда востребованные люди. И, набрав штат молодых специалистов, многое можно изменить на предприятии", – считает волонтер Шынгыс Абдирахманов.

Волонтер Елдос Мукатаев также поделился впечатлениями.