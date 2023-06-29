Драка женщин за детские подарки попала на видео в Атырау
Видео неприятного инцидента разлетелось в социальных сетях 29 июня. Если смотреть его со звуком, то из-за криков нельзя ничего разобрать. Но голос одной женщины слышен очень четко, потому что она кричит изо всех сил: "Менің балама бер!" ("Дай моему ребенку!")
В толпе можно заметить как молодых девушек, так и пенсионерок, у некоторых женщин на руках дети. Собравшиеся толкают друг друга, бьют, дергают за вещи. До некоторых из них все-таки доходит та самая синяя упаковка, но пустая.
В комментариях люди пришли в ужас от происходящего на ролике:
- "Ужас! Позор!"
- "Что за крики. Стыдно!"
- "Из-за халявы готовы убить друг друга",
- "Люди, не позорьте себя! Вам не стыдно?"
- "Когда детям раздают сладости, они себя так не ведут. Позорище конечно! Что за вопли?!"
- "Что за истерика, трындец просто... Как можно в такой священный праздник так себя вести?!"
В региональной службе коммуникаций Атырауской области рассказали, что это произошло во время празднования Курбан айта 28 июня.
"На площади Исатая и Махамбета были организованы 14 юрт и в некоторых из них детям раздавали подарки (сладости). Подарков было около 1000. Во время раздачи подарков произошла небольшая очередь. За помощью к медицинским работникам и сотрудникам правоохранительных органов никто не обращался. Пострадавших в этой ситуации нет".РСК Атырауской области
После данного инцидента, как отметили в РСК области, волонтеры вышли из юрт и продолжили раздачу подарков на площади, чтобы избежать давки.
Ранее в Казнете распространили видео массовой драки школьников в Туркестанской области. Как рассказали в пресс-службе полиции региона, инцидент произошел 11 июня, пострадали четыре человека.