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Драка женщин за детские подарки попала на видео в Атырау

Драка женщин за детские подарки попала на видео в Атырау Фото: скриншот видео
28 июня в Атырау на площади Исатая и Махамбета отметили священный праздник Курбан айт. Но без происшествий не обошлось – толпа разъяренных женщин устроила давку и драку за подарки, которые раздавали бесплатно детям, сообщает Zakon.kz.

Видео неприятного инцидента разлетелось в социальных сетях 29 июня. Если смотреть его со звуком, то из-за криков нельзя ничего разобрать. Но голос одной женщины слышен очень четко, потому что она кричит изо всех сил: "Менің балама бер!" ("Дай моему ребенку!")

В толпе можно заметить как молодых девушек, так и пенсионерок, у некоторых женщин на руках дети. Собравшиеся толкают друг друга, бьют, дергают за вещи. До некоторых из них все-таки доходит та самая синяя упаковка, но пустая.

В комментариях люди пришли в ужас от происходящего на ролике:

  • "Ужас! Позор!"
  • "Что за крики. Стыдно!"
  • "Из-за халявы готовы убить друг друга",
  • "Люди, не позорьте себя! Вам не стыдно?"
  • "Когда детям раздают сладости, они себя так не ведут. Позорище конечно! Что за вопли?!"
  • "Что за истерика, трындец просто... Как можно в такой священный праздник так себя вести?!"

В региональной службе коммуникаций Атырауской области рассказали, что это произошло во время празднования Курбан айта 28 июня.

"На площади Исатая и Махамбета были организованы 14 юрт и в некоторых из них детям раздавали подарки (сладости). Подарков было около 1000. Во время раздачи подарков произошла небольшая очередь. За помощью к медицинским работникам и сотрудникам правоохранительных органов никто не обращался. Пострадавших в этой ситуации нет".РСК Атырауской области

После данного инцидента, как отметили в РСК области, волонтеры вышли из юрт и продолжили раздачу подарков на площади, чтобы избежать давки.

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