Драка женщин за детские подарки попала на видео в Атырау

28 июня в Атырау на площади Исатая и Махамбета отметили священный праздник Курбан айт. Но без происшествий не обошлось – толпа разъяренных женщин устроила давку и драку за подарки, которые раздавали бесплатно детям, сообщает Zakon.kz.

Видео неприятного инцидента разлетелось в социальных сетях 29 июня. Если смотреть его со звуком, то из-за криков нельзя ничего разобрать. Но голос одной женщины слышен очень четко, потому что она кричит изо всех сил: "Менің балама бер!" ("Дай моему ребенку!")

В толпе можно заметить как молодых девушек, так и пенсионерок, у некоторых женщин на руках дети. Собравшиеся толкают друг друга, бьют, дергают за вещи. До некоторых из них все-таки доходит та самая синяя упаковка, но пустая.

В комментариях люди пришли в ужас от происходящего на ролике:

"Ужас! Позор!"

"Что за крики. Стыдно!"

"Из-за халявы готовы убить друг друга",



"Люди, не позорьте себя! Вам не стыдно?"

"Когда детям раздают сладости, они себя так не ведут. Позорище конечно! Что за вопли?!"



"Что за истерика, трындец просто... Как можно в такой священный праздник так себя вести?!"



В региональной службе коммуникаций Атырауской области рассказали, что это произошло во время празднования Курбан айта 28 июня.

"На площади Исатая и Махамбета были организованы 14 юрт и в некоторых из них детям раздавали подарки (сладости). Подарков было около 1000. Во время раздачи подарков произошла небольшая очередь. За помощью к медицинским работникам и сотрудникам правоохранительных органов никто не обращался. Пострадавших в этой ситуации нет". РСК Атырауской области

После данного инцидента, как отметили в РСК области, волонтеры вышли из юрт и продолжили раздачу подарков на площади, чтобы избежать давки.

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