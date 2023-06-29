Нужно ли платить налоги при благотворительной помощи

В Комитете государственных доходов рассказали, что компании, оказывающие благотворительную помощь, могут учитывать эти расходы при исчислении корпоративного подоходного налога, передает Zakon.kz.

"В Казахстане также не облагается данным налогом благотворительная помощь и гранты, безвозмездно полученные некоммерческой организацией. Благотворительная помощь, полученная физическим лицом, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, не облагается индивидуальным подоходным налогом". Комитет государственных доходов МФ РК

Оказание благотворительной помощи

В комитете пояснили, что соглано нормам Налогового кодекса для исчисления корпоративного подоходного налога предусмотрено, что налогоплательщики имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода в размере общей суммы, не превышающей 3% (крупные налогоплательщики, состоящие на мониторинге) или 4% (все остальные налогоплательщики) от налогооблагаемого дохода:

на расходы по благотворительной помощи при наличии решения налогоплательщика на основании обращения со стороны лица, получающего помощь;

на расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества, получателем которого является некоммерческая организация (статья 288 Налогового кодекса).

Получение благотворительной помощи некоммерческой организацией

Доходы некоммерческой организации в виде безвозмездно полученного имущества, в том числе благотворительной помощи, гранта, спонсорской помощи, денег и другого имущества, полученных на безвозмездной основе, подлежат исключению из совокупного годового дохода (статья 289 Налогового кодекса).

Соответственно, данная помощь не облагается корпоративным подоходным налогом.

Получение имущества от физических лиц

Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключается имущество, включая работы и услуги, полученное физическим лицом на безвозмездной основе от другого физического лица, в том числе в виде дарения и наследования.

Данные послабления не распространяются на:

имущество, полученное индивидуальным предпринимателем и предназначенное для использования в предпринимательских целях;

унаследованные пенсионные накопления, выплачиваемые ЕНПФ и добровольными накопительными пенсионными фондами.

Таким образом, казахстанцы, получившие имущество, в том числе деньги, на безвозмездной основе от другого физического лица, освобождаются от уплаты ИПН, если данные средства не используются в предпринимательских целях.

Получение благотворительной помощи физическими лицами

Также исключению из доходов, подлежащих обложению индивидуальным подоходным налогом, подлежит стоимость имущества, полученного в виде благотворительной и спонсорской помощи.

Что является благотворительной помощью в налогообложении?

Для целей налогообложения благотворительная помощь – имущество, предоставляемое на безвозмездной основе:

в виде спонсорской помощи;

в виде социальной поддержки физического лица;

физическому лицу, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации;

некоммерческой организации с целью поддержки ее уставной деятельности;

организации, осуществляющей деятельность в социальной сфере.

В КГД пояснили, что под социальной поддержкой физического лица понимается безвозмездная передача налоговым агентом за год имущества в пределах 647 МРП (2 232 150 тенге) физическому лицу, имеющему право на социальную поддержку согласно перечню в соответствии с законодательством РК.

"Следовательно, благотворительная помощь в виде имущества, предоставляемого на безвозмездной основе физическому лицу, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации, а также социальной поддержки за год в пределах 647 МРП, безвозмездно оказанной физическому лицу, имеющему право на социальную поддержку, не подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом", - заключили в КГД.



По данным egov.kz, в Казахстане официально работают более 40 благотворительных фондов и общественных организаций.

Деятельность благотворительных организаций регламентируется законом о благотворительности.