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Генпрокуратура об олигархах с незаконными активами: Они должны все тщательно взвесить

В Генпрокуратуре посоветовали владельцам незаконно полученных активов вернуть их государству Фото: gov.kz
Заместитель генпрокурора Улан Байжанов в кулуарах Сената 29 июня заявил, что бизнесмены, которые незаконно приобрели активы, должны все тщательно взвесить и принять решение об их возврате государству, сообщает Zakon.kz.

Улан Байжанов отметил, что с принятием закона о возврате незаконно приобретенных активов для таких людей будет два пути – добровольный возврат и освобождение от уголовной ответственности или же принудительный возврат со всеми вытекающими последствиями.

"Всегда есть дамоклов меч. Если они добровольно не принимают эти правила игры, призыв государства, и тем самым заявляют, что не разделяют курс на социальную справедливость, соответственно, к ним будет применяться весь спектр принудительного взыскания. В том числе уголовные дела, в рамках которых можно найти новые экономические правонарушения. И поэтому, я думаю, они должны взвесить все тщательно".Улан Байжанов

Замглавы Генпрокуратуры также ответил на вопросы журналистов о том, как ведомство будет искать незаконно приобретенные активы.

Ранее депутаты Сената одобрили закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и сопутствующие поправки к нему.

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