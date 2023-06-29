В Семее ведется работа по подготовке к отопительному сезону

Аким города проверил ход работ по подготовке к отопительному сезону.

В Семее необходимы масштабные меры по ремонту теплокотлов и подготовке теплотрасс к предстоящей зиме. Большой износ тепловых сетей и недостаточная мощность котлов является наиболее актуальной проблемой областного центра.

По данным отдела ЖКХ, 68% имеющихся в городе сетей нуждаются в капитальном ремонте.

Фото: пресс-служба акимата Семея

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в настоящее время акиматом Семея подготовлен план ремонтных работ на шести теплоисточниках, в том числе ТЭЦ-1, "Центр", "Габбасова", которые являются основными источниками тепла для горожан. На двух котельных – "Центр" и "Габбасов" устанавливаются дополнительные водогрейные котлы на 20 Гкал/час в каждой.

Фото: пресс-служба акимата Семея

Кроме того, из республиканского бюджета выделены средства на реконструкцию ЦТП-518 и внутриквартальных тепловых сетей Семея протяженностью 3761 м, внутриквартальных тепловых сетей ЦТП-401 протяженностью 3915 м, магистральной тепловой сети от ТК по ул. Би Боранбая до ТК по ул. Физкультурная протяженностью 0,4 км, внутриквартальной тепловой сети от котельной "Центр" и тепловой сети от ТК-1 по ул. Уранхаева до УТ-164/2 по ул. Ленина протяженностью 179,5 м. По всем объектам срок строительства составляет четыре месяца.

Фото: пресс-служба акимата Семея

Для качественного выполнения работ, проводимых в рамках подготовки к отопительному сезону, ведется постоянный контроль со стороны местного исполнительного органа.

Реализация данных проектов позволит обеспечить население бесперебойной подачей теплоснабжения, а также значительно уменьшить потери на тепловых сетях в зимний период.

Фото: пресс-служба акимата Семея

Добавим, что потенциал существующей системы теплоснабжения в правобережной части города практически исчерпан и имеется дефицит тепловой мощности. Решением данной проблемы по обеспечению бесперебойной подачи тепла является строительство ТЭЦ-3. В связи с этим подрядной организацией начаты работы по разработке технико-экономического обоснования.