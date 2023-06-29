Будут ли проверять маркировку рекламы у блогеров, рассказали в МИОР

29 июня вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов в кулуарах Сената ответил на вопросы журналистов о законе об онлайн-рекламе и онлайн-платформах. Он заявил, что пока нет конкретного механизма проверки блогеров на наличие маркировки рекламы, сообщает Zakon.kz.

Журналисты усомнились в том, что закон будет работать в полную силу. Они поинтересовались, как власти будут проверять огромное число блогеров и их публикаций на предмет рекламы.

"Во-первых, если присутствует какой-то продукт в кадре, неважно, заплатили за него или нет – многие онлайн-платформы сами это воспринимают как рекламу и блокируют, если вы не указали, что это реклама. Например, YouTube. Это существует много лет, и это не вопрос нашего ведомства. Как будем отслеживать? Задача сейчас в первую очередь – это сформировать институциональную среду рыночную. Потому что есть большой рынок, я думаю, вы не будете это отрицать. Большое количество людей в него вовлечено. И мы сейчас хотим первым шагом ввести понятные, разумные правила функционирования этого рынка". Заместитель министра информации и общественного развития РК Евгений Кочетов

Пока конкретных механизмов по мониторингу блогеров и публикаций на наличие или отсутствие маркировки у министерства нет, хотя закон уже прошел обсуждение в парламенте и ожидает подписания президентом.

"После того, как мы во внутренних нормативно-правовых актах разработаем подходы и правила по маркировке рекламы, после этого будем совместно с налоговыми органами эти вопросы отслеживать. Есть инструменты камерального контроля, они уже сейчас ведутся во многом. Пока рано говорить, каким образом механизм отслеживания будет устроен. Потому что мы сейчас должны определиться, какого рода маркировка вообще будет осуществляться. Если закон примут, мы совместно с вами обсудим подходы по маркировке и там уже будем разговаривать". Евгений Кочетов

Вице-министр не считает, что большинство популярных блогеров будут нарушать закон. По его мнению, сегодня блогеры стараются быть сознательными и честными.

"Если вы сейчас посмотрите, большое количество блогеров сами, вне зависимости от требований закона, свои тексты маркируют. Они говорят: "Я хочу быть честным перед аудиторией, хочу дать понять, что текст не мой, мне его прислали и за него заплатили". Вы этих блогеров знаете, я думаю, их можно не называть. В какой-то степени эта норма уже работает, мы просто хотим институционально сформировать для всех более-менее равные и одинаковые условия". Евгений Кочетов

Депутаты Сената на пленарном заседании 29 июня в двух чтениях одобрили закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Документ устанавливает порядок государственного регулирования в сфере онлайн-платформ и онлайн-рекламы, определяет правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе, регламентирует права и обязанности пользователей онлайн-платформ. Закон наряду с определениями "пользователь онлайн-платформы" и "инфлюенсер (блогер)" вводит и другие термины.