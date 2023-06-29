Доллар резко подорожал на торгах 29 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 454,13 тенге, поднявшись сразу на 3,70 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,37 тенге (+0,07).

Курс евро установлен Нацбанком в 492,74 тенге, рубля – 5,3 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,5-454,5 тенге, евро – по 493,5-498 тенге, российские рубли – по 5,13-5,37 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаютс в ходе торгов 29 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,54% и составила 73,84 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дешевле на 0,49%, до 69,22 долларов за баррель.