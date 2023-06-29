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Смогут ли крупнейшие банки Америки пережить тяжелую рецессию - стресс-тест

банки, США, стресс-тест Фото: unsplash
23 крупнейших банка США прошли стресс-тестирование финансовых учреждений, сообщает Zakon.kz.

Итоги показали, что банки будут способны пережить тяжелую рецессию в случае ее наступления, сообщили в Федрезерве США. По данным ведомства, объем собственного капитала американских банков в условиях гипотетической рецессии оказался выше минимальных требований. И это при том, что общие прогнозируемые убытки составили 541 млрд долларов, отмечается в информации подготовленной Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК).

"Cтресс-тест этого года представлял собой условия тяжелой глобальной рецессии с падением цен на коммерческую недвижимость на 40%, существенным увеличением вакантных должностей в офисах и снижением цен на жилье на 38%". Ассоциация финансистов Казахстана

Согласно информации опубликованной на сайте ФРС общие прогнозируемые убытки в размере 541 млрд долларов включают более 100 млрд долларов убытков от коммерческой недвижимости и жилищной ипотеки, а также 120 млрд долларов по кредитным картам.

"Это выше, чем убытки, прогнозируемые в прошлогоднем тесте. Совокупное снижение капитала на 2,3 процентных пункта немного меньше, чем снижение на 2,7 процентных пункта по сравнению с прошлогодним тестом, но сравнимо со снижением, прогнозируемым в результате стресс-теста в последние годы". Федрезерв США

ФРС отмечает, что впервые банки были протестированы на предмет усиления инфляционного давления и повышения процентных ставок.

"Этот исследовательский рыночный шок не повлияет на требования к капиталу банков, но был использован для более глубокого понимания рисков, связанных с их торговой деятельностью, и для оценки потенциала тестирования банков на различные сценарии в будущем. Результаты показали, что торговые портфели крупнейших банков были устойчивы к тестируемым условиям повышения процентных ставок". Федрезерв США

Ранее, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представило результаты стресс-тестирования казахстанских банков. Оно показало, что при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала участвовавших в тесте банков сохраняется выше требуемого уровня в 5,5%.

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