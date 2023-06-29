Внутреннюю проверку проводят в АО "Пассажирские перевозки"

АО "НК "Қазақстан темір жолы" совместно с Антикоррупционной службой РК проводит планомерную работу по устранению коррупционных рисков в деятельности компании.

С начала текущего года в ходе проведенных внутренних проверок установлены факты коррупционных правонарушений работниками поездных бригад АО "Пассажирские перевозки". Результаты указанных проверок своевременно направлены в Антикоррупционную службу для принятия соответствующего процессуального решения.



Во избежание снижения качества услуг и сервиса, доверия к железнодорожной сфере АО "Пассажирские перевозки" вносит вклад в борьбу с коррупцией и принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции и мошенничества, рекомендованные казахстанскими и международными стандартами.

Руководством АО "Пассажирские перевозки" четко и однозначно принят курс на формирование в компании атмосферы нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям.