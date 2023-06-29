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В Туркменистане открыли "умный" город Аркадаг

новый город в Туркменистане Фото: turkmenistan.gov.tm
29 июня в Туркменистане при участии президента Сердара Бердымухамедова стартовали масштабные торжества в честь открытия первого в стране "умного" города Аркадаг, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время завершена первая очередь его возведения, в рамках которой построили 336 объектов социально-культурного и иного назначения, сообщает "Туркменистан. Золотой век".

Новый город, расположенный в предгорьях Копетдага, является показательным образцом "умного" города, жизнедеятельность которого всецело основана на передовых цифровых, информационно-коммуникационных и "зеленых" технологиях.

Президент Туркменистана и гости ознакомились с особенностями ряда построенных специализированных объектов и жилых домов. 

Затем Сердар Бердымухамедов и гости направились на главную площадь города Аркадаг. В торжественной обстановке, под звуки гимна Туркменистана подняли государственный флаг.

Ранее сообщалось, что Туркменистан потратит почти 5 млрд долларов на строительство нового города, названного в честь Гурбангулы Бердымухамедова – отца нынешнего президента.

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Данияр Кунафин
Сердар Бердымухамедов Туркменистан
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