В Туркменистане открыли "умный" город Аркадаг

29 июня в Туркменистане при участии президента Сердара Бердымухамедова стартовали масштабные торжества в честь открытия первого в стране "умного" города Аркадаг, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время завершена первая очередь его возведения, в рамках которой построили 336 объектов социально-культурного и иного назначения, сообщает "Туркменистан. Золотой век".



Новый город, расположенный в предгорьях Копетдага, является показательным образцом "умного" города, жизнедеятельность которого всецело основана на передовых цифровых, информационно-коммуникационных и "зеленых" технологиях.

Президент Туркменистана и гости ознакомились с особенностями ряда построенных специализированных объектов и жилых домов.



Затем Сердар Бердымухамедов и гости направились на главную площадь города Аркадаг. В торжественной обстановке, под звуки гимна Туркменистана подняли государственный флаг.

Ранее сообщалось, что Туркменистан потратит почти 5 млрд долларов на строительство нового города, названного в честь Гурбангулы Бердымухамедова – отца нынешнего президента.