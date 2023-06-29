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Вырубка деревьев на территории сельской школы возмутила жителей Жетысу

Жителей Жетысуской области возмутила несогласованная вырубка деревьев Фото: скриншот видео
В социальных сетях активно обсуждают вырубку деревьев на территории школы в селе Карабулак Ескельдинского района Жетысуской области. Власти утверждают, что все по закону. Полиция начала проверку, сообщает Zakon.kz.

Согласно плану администрации района, на территории школы имени Титова планировалась вырубка 43 деревьев, которые якобы несут угрозу для жизни как учителей, так и школьников. Однако многие местные жители утверждают, что зеленые насаждения смогли бы прослужить еще десятки лет.

Вопрос не остался без внимания сотрудников полиции. В местном отделе внутренних дел сообщили, что уже начата соответствующая проверка.

"Факт вырубки деревьев на территории общеобразовательной школы села Карабулак зарегистрирован в книге учета информации отдела полиции. По факту инициирована соответствующая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – отметили в отделе полиции Ескельдинского района.

А вот в районном отделе образования уверяют, что вырубка деревьев проводится согласно всем нормам закона.

Жителей Жетысуской области возмутила несогласованная вырубка деревьев

Фото: скриншот видео

"На основании проведенных государственных закупок заключен договор с ИП "Гараж" на санитарную (выборочную) обрезку деревьев в средней школе имени Титова. Падение деревьев, а также их ветвей представляет угрозу жизни и здоровью людей, повреждению зданий и сооружений, инженерным коммуникациям и сетям. Санитарная обрезка будет производится с оставлением ствола высотой не более трех метров, для формирования эстетической кроны деревьев", – сообщили в отделе образования.

Местные активисты и жители с нетерпением ждут результаты проверки со стороны правоохранительных органов. Они надеются, что виновных в этом деле накажут.

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Азат Жумаханов
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