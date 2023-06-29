Ерлан Кошанов: Акиматы и маслихаты не конкуренты, а партнеры

Сегодня в Астане состоялся первый республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней от партии Amanat. В его работе приняли участие порядка 3 тыс. человек, из которых 2,5 тыс. – депутаты-аманатовцы местных представительных органов или почти 77% всех депутатов-маслихатов страны.

Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов заявил, что депутаты маслихатов обладают широкими полномочиями, и именно они выбирают акима области, формируют ревизионные комиссии и утверждают программы развития территорий и бюджеты.

"Маслихаты наряду с акиматами несут ответственность за качество жизни в регионах. Отчеты перед маслихатами, утверждение программ и бюджетов не должны быть формальными. На местном уровне нужны дискуссии. В них депутаты могут отстаивать интересы своих избирателей. Но желание угодить всем не должно мешать стратегическим целям государства. Мы все должны быть критичны, но не поддаваться вирусу популизма. Акиматы и маслихаты не конкуренты, и не оппоненты, а партнеры", – сказал он.

Фото: партия Amanat

Особый акцент в своем выступлении председатель партии Amanat сделал на концепции "Әділетті Қазақстан мен Адал азамат", которую президент Касым-Жомарт Токаев представил на Национальном курултае.

"Справедливость и честность – неотъемлемые понятия. Если изменятся общественное сознание и социальные ценности, то эти понятия восторжествуют и мы достигнем намеченный целей. Это касается и нас. На этом пути партия Amanat должна находиться в авангарде. Благодаря доверию народа, на прошедших выборах мы получили подавляющее большинство как в Мажилисе, так и в маслихатах, выдвинули кандидатуру премьер-министра, назначили министров. А наши фракции в маслихатах назначали акимов областей и городов. Amanat означает огромную честь и колоссальную ответственность", – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель партии особо отметил, что депутаты-аманатовцы должны выстроить эффективное взаимодействие с акиматами, так как от этого зависит реализация предвыборных обещаний.

"Депутаты маслихатов обладают широкими полномочиями, они могут влиять на развитие региона. Именно депутаты маслихатов выбирают акима области, формируют ревизионные комиссии и утверждают программы развития территорий и бюджеты. Это значит – маслихаты, наряду с акиматами, несут ответственность за качество жизни в регионах", – сказал Ерлан Кошанов.

Он подчеркнул, что отчеты перед маслихатами, утверждение программ и бюджетов не должны быть формальными. На местном уровне нужны дискуссии. В них депутаты должны отстаивать интересы своих избирателей.

Фото: партия Amanat

Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, основой работы правительства является реализация предвыборной платформы главы государства и программы партии Amanat.

"Эффективная реализация этих программных документов позволит повысить уровень жизни населения. У нас есть все необходимые ресурсы для достижения поставленных целей. Это также требует активного участия маслихатов", – отметил он.

Делегат форума, депутат маслихата Абайской области Шагангуль Жанаева подчеркнула, что партия Amanat в сложные моменты всегда первая приходит на помощь людям.

В свою очередь делегат форума, депутат Карагандинского областного маслихата Евгений Буслаев поднял вопрос раннего выхода на пенсию работников вредных и опасных производств. Он подчеркнул, что партия включила этот пункт в свою предвыборную программу и будет добиваться этого.

По словам делегата форума, депутата Жанаозенского городского маслихата Аскара Ногаева, народные избранники всегда принимают участие в разрешении трудовых споров, которые особенно часто происходят в нефтегазовой отрасли.

Делегат форума, депутат маслихата Алматы Асия Аканова обратила внимание на то, что многие инициативы, о которых отчитываются министры и акимы, реализуются в рамках реализации предвыборных программ партии Amanat.

Как известно, недавно был принят закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Делегат форума, депутат Мажилиса Ерлан Саиров заявил, что отдельные лица украли у народа и вывели за рубеж свыше 200 млрд долларов. Он подчеркнул, что партия должна принять самое активное участие в работе по возврату похищенных средств.

Следует отметить то, что необходимость обеспечения сбалансированного развития регионов является одним из ключевых приоритетов политической платформы партии.

Фото: партия Amanat

Ранее члены фракции Amanat в Мажилисе Парламента утвердили республиканскую и 20 региональных дорожных карт по исполнению предвыборной программы "Вместе с народом!" на 2023-2027 годы. Это строительство более 78 млн кв. метров нового жилья, открытие 300 тыс. мест в дошкольных организациях, создание 1,5 млн мест в школах, обеспечение 100% доступа населения к водоснабжению, устранение 15 тыс. барьеров для малого бизнеса и многое другое.

В рамках форума депутаты маслихатов от партии Amanat пройдут обучающие семинары в рамках панельных сессий с участием профильных министров.