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Корейская косметическая компания будет использовать гены клиентов для индивидуального ухода за кожей

Косметика по генам Фото: pixabay
Южнокорейский производитель косметики заявил, что будет предлагать косметические консультации и продукты, основанные на генетическом тестировании непосредственно у потребителя, сообщает Zakon.kz.

Услуга будет предоставляться совместно с корейской медицинской компанией, специализирующейся на молекулярной диагностике, сообщает UPI.

Клиенты от 19 лет и старше могут получить индивидуальную услугу по уходу за кожей, купив на сайте набор для генетического тестирования.

После получения набора клиент должен будет взять с внутренней стороны щеки слюну с помощью ватной палочки и поместить полученный образец гена в пробирку.

Ожидается, что срок выполнения теста составит около недели, в течение медики изучат 11 генов, связанных со старением кожи, пигментными отложениями и акне, а также 58 других генетических характеристик, таких как ожирение и диета.

Тест позволит клиентам узнать, в каком состоянии находится их кожа в данный момент, а также ее генетические особенности – всю информацию, необходимую для индивидуального ухода за кожей.

Затем клиентов пригласят в офис, где им предложат подробный анализ, а также руководство по уходу за кожей на основе полученной генетической информации.

Компания пока не планирует предлагать эту услугу за пределами страны, поскольку во многих зарубежных странах действуют правила, ограничивающие проведение генетического тестирования в домашних условиях.

Южная Корея входит в десятку крупнейших косметических рынков мира, годовой объем продаж которых в 2021 году составит 15,71 млрд долларов. Ожидается, что рынок будет расти более чем на 5% в год и к 2027 году достигнет 21,54 млрд долларов.

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Данияр Кунафин
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