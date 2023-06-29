Главное за день: Назарбаева лишат еще одного статуса, закон об онлайн-платформах, ДТП в Астане

Депутаты Сената одобрили закон, лишающий Нурсултана Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда. Одобрен закон об онлайн-платформах. Страшное ДТП в Астане. Главные новости за 29 июня – в подборке Zakon.kz.

Нурсултана Назарбаева лишат статуса главы высшего совета

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты одобрили в двух чтениях закон, лишающий Нурсултана Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда. Документ направлен на подпись главе государства. Это сопутствующий к Закону РК "О профессиональных квалификациях" документ. Им, в частности, вносятся изменения и дополнения в закон о статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" в части, определяющей полномочия главы государства по созданию Высших попечительских советов независимых образовательных организаций.

Закон об онлайн-платформах

Депутаты Сената на пленарном заседании 29 июня в двух чтениях одобрили закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Документ устанавливает и определяет правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе, регламентирует права и обязанности пользователей онлайн-платформ. Законом наряду с определениями "пользователь онлайн-платформы" и "инфлюенсер (блогер)" вводятся и другие термины.

Авария в Астане: автомобиль влетел в бетонный столб



Около 06:04 водитель автомобиля марки Chevrolet Malibu, следуя по улице Сыганак в сторону улицы Ш. Калдаякова, на мосту "Арыс" не справился с управлением, допустил наезд на бетонную опору (столб LRT). Он погиб на месте. По данному факту проводится досудебное расследование.

Первый республиканский форум депутатов партии Amanat

Свыше 2,5 тыс. депутатов местных представительных органов собрались в Астане на первый республиканский форум маслихатов всех уровней от партии Amanat. На этом форуме председатель партии Amanat Ерлан Кошанов заявил, что главный критерий работы с избирателями – это честность и приверженность данным обещаниям.

Перенесли рассмотрение апелляционной жалобы Кудебаева

В областном суде Жетысуской области должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении бывшего начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева. Председатель областной коллегии по уголовным делам Ержан Кененбаев объявил, что адвокатом Маратом Рахимбаевым было подано ходатайство о переносе судебных слушаний, так как он был занят на другом процессе в Павлодаре. Несмотря на то, что все участники процесса согласились с удовлетворением ходатайства, председатель коллегии Ержан Кенебаев высказал общественному защитнику (супруге Кудебаева) недовольство. Он отметил, что уголовное дело состоит из 27 томов, три из которых относятся к секретным документам. Без личного присутствия адвоката апелляция рассматриваться не может.

Повышенные социальные выплаты получат более 4 млн казахстанцев

Премьер-министр Алихан Смаилов на республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии Amanat рассказал о мерах, которые правительство принимает для повышения доходов граждан, строительства и модернизации инфраструктуры. Алихан Смаилов подчеркнул, что в 2023 году при уточнении республиканского бюджета на социальные выплаты, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры и другие направления дополнительно выделили 2,2 трлн тенге. Кроме этого премьер отметил, что в рамках программы повышения доходов населения удалось увеличить заработок более чем 3 млн человек. До 30% выросла зарплата 1,2 млн работников бюджетной сферы, на 10-50% больше стал зарабатывать миллион работников других сфер, на 23% повысили пособия почти для 900 тысяч человек. Стипендии студентов увеличили на 20%. По программе содействия занятости до конца года трудоустроят около миллиона казахстанцев. Глава правительства также отметил, что на сегодняшний день экономика республики адаптировалась к неблагоприятным внешнеэкономическим условиям и вышла на путь устойчивого развития.

В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков

Приказом и.о. министра торговли и интеграции утверждены Правила организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка. Так, говорится, что торговля в виде оптовой и розничной продажи товаров, а также оказание услуг на торговом рынке осуществляются субъектами торговой деятельности через стационарные и нестационарные торговые объекты, расположенные на территории рынка согласно схеме и на основании договоров аренды, заключенных посредством информационной системы.

Назначен замминистра обороны

Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, им стал Бакытбек Сыдыков. Другим распоряжением главы государства Руслан Шпекбаев освобожден от должности замминистра обороны РК, которую занимал с августа 2020 года.

Семерых полицейских подозревают в получении взяток

Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении семи сотрудников патрульной полиции по Алматы и Алматинской области. По версии Антикора, полицейские получали незаконное денежное вознаграждение за неэпривлечение к административной ответственности граждан, нарушивших правила дорожного движения.

Мировые новости

В Госдуме назвали причины мятежа ЧВК "Вагнер". Минобороны РФ заранее сообщило основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, что его армия не будет участвовать в боевых действиях в Украине. Это связано с тем, что он не подписал контракт с ведомством. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. По словам Картаполова, за несколько дней до военного мятежа Министерство обороны России заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт.

Береговая охрана США обнаружила останки, предположительно принадлежащие погибшим в батискафе "Титан". Сообщается, что теперь медики приступят к изучению поднятых останков. Они будут проводить "формальный анализ" аккуратно поднятых тел, которые извлекли из-под обломков судна.



Япония готовится спустить в море очищенные радиоактивные сточные воды с разрушенной атомной электростанции Фукусима, в регионе продолжается противостояние этому спорному плану. Регулятор ядерной энергетики страны начал окончательную проверку воды, которая в настоящее время хранится примерно в 1000 огромных резервуарах. Она будет отфильтрована и разбавлена перед выпуском через подводный туннель, который протянется на километр в океан. Однако, несмотря на то, что Токио постарался проявить должную осмотрительность, решение о спуске воды продолжает вызывать споры. В заявлении Гринпис выражается опасение, что выделяемая радиоактивность может изменить ДНК человека, а страны тихоокеанских островов заявили о своей озабоченности тем, что этот проект может способствовать ядерному загрязнению голубой части Тихого океана.

Президент Байден использует СиПАП-аппарат для лечения апноэ во сне, потенциально серьезного заболевания, при котором дыхание может остановиться во время сна. В Белом доме подтвердили использование президентом аппарата после того, как журналисты спросили о линиях на лице президента во время его выступления на лужайке Белого дома. Хотя Байден признал наличие проблем с апноэ сна в 2008 году, в отчете о его здоровье за 2019 год, составленном врачом доктором Кевином О'Коннором, Байден охарактеризован как "здоровый" и "энергичный", и создается впечатление, что апноэ сна больше не вызывает беспокойства.

Новости спорта

В мексиканском городе Масатлан прошел Чемпионат мира-2023 по таэквондо среди школьников по версии WTF. В итоговом зачете сборная Казахстана завоевала две золотые и две серебряные медали. Одним из героев мирового первенства стал Аятжан Амирханов из Астаны. Он завоевал золотую медаль в категории участников до 12 лет, став лучшим в весовой категории до 50 кг.



Отборочные турниры по борьбе: финалисты поедут на Олимпиаду в Париже.

Первым отборочным этапом станет чемпионат мира в Белграде. В столице Сербии разыграют первые пять лицензий в каждой весовой категории, включенной в программу Олимпийских игр. Борцы, которые проиграют в малых финалах за бронзовые медали, проведут дополнительную встречу: ее победитель получит пятую по счету лицензию. Следующие два этапа отбора на ОИ-2024 пройдут уже в следующем году. Столица Кыргызстана 19-21 апреля 2024 года примет азиатский квалификационный турнир, где обладателями лицензий станут два финалиста в каждой весовой категории.

Сестра казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Сора планирует провести свой первый бой в отборочных состязаниях UFC 26 сентября. Ее соперницей стала Эрнеста Карецкайте из Литвы.Сора Рахмонова – самая титулованная казахстанская спортсменка, занимающаяся рукопашным боем, она уже трижды становилась чемпионкой мира. В заокеанском ММА она пока делает первые шаги.



Тем временем президент знаменитого промоушена UFC Дэйна Уайт объявил о возвращении Шавката Рахмонова. "Кочевник" сразится 16 сентября с американцем Келвином Гастелумом.

Опубликованы официальные списки сеяных теннисистов Уимблдона. Действующая чемпионка турнира в женском одиночном разряде, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина получила третий номер "посева". Впервые сеяным турниров "Большого шлема" стал Александр Бублик, показавший отличную форму на траве на прошлой неделе в Галле, выиграв свой первый турнир серии АТР 500: он стал 24-м по "посеву".

