Жертвенное мясо и 1000 продуктовых корзин раздали нуждающимся астанчанам в честь Курбан айта

Акция "Марафон добрый дел" продолжается в Астане. В ее рамках в честь праздника Курбан айт людям из социально-уязвимых категорий населения раздали жертвенное мясо и продуктовые корзины, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Столичный акимат продолжает стартовавшую еще в 2019 социальную акцию "Марафон добрых дел".

В этот раз в ее рамках в честь праздника "Курбан айт" поддержка оказали людям из социально-уязвимых категорий населения: им раздали жертвенное мясо и продуктовые корзины.

Фото: Zakon.kz

"В честь Курбан айт по городу Астана активно идет раздача жертвенного мяса, также продуктовых наборов. Мы их планируем раздать людям из социально-уязвимых категорий населения. Это многодетные матери, семьи, воспитывающие детей инвалидов, дети-сироты, инвалиды l, ll и lll группы, пенсионеры по возрасту, неполные семьи и другие. В каждой из коробок более 40 кг продуктов, в том числе гречка, мука, сахар, подсолнечное масло, а также товары первой необходимости. Это мероприятие проводится в рамках акции "Марафон добрых дел", которая началась у нас еще в 2019 году. С того момента по Астане провели более 30 аналогичных акций", - сказал советник акима Астаны Куаныш Молдабек.

В раздаче продуктовых наборов, по его словам, большую помощь оказывают волонтеры и неравнодушные горожане.

Фото: Zakon.kz

Списки нуждающихся в помощи астанчан, по его данным, каждый раз обновляется. Их предоставляют районные акиматы по месту проживания таких горожан.



"По городу насчитывается более 180 тыс. нуждающихся людей из социально-уязвимых категорий. Списки формируют районные акиматы по месту жительства. И перед началом каждой акции они обновляются", - отметил советник столичного акима.

Те же, кто нуждается в социальной помощи, но не включен пока в эти списки, может самостоятельно обратиться в акимат или в столичное управление занятости и социальной защиты.

"До конца года мы планируем еще провести благотворительные акции. Также спонсоров, неравнодушных призываем к таким добрым делам. Это очень важно", - говорит спикер.

Руководитель управления по делам религии города Нурдаулет Альмуханов сообщил, что в рамках нынешней акции нуждающимся астанчанам раздали 1000 коробок с продуктами и столько же пакетов с мясом. Всего для раздачи подготовили семь-восемь тонн мяса.

Фото: Zakon.kz

"По городу организовали пять точек забоя жертвенных животных. Там есть наши сотрудники и сотрудники муфтията, специально для того, чтобы им могли люди оставить жертвенное мясо. Мы привозим это мясо не рефрижераторах сюда и отсюда передаем волонтерам и они разносят дальше по адресу, до дома. Во всех точках стоят и мулы и сотрудники акимата, а также баннер, - все расписано, все определено. Сегодня работаем с компанией Qazaq Oil: раздаем продуктовые корзины. В каждом пакете в среднем семь-восемь килограммов мяса - говядина и баранина", - заявил он.

Люди с благодарностью принимают помощь.



"Поздравляю вас всех с самым великим праздником мусульман Курбан айт! Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, не имеющим своего дома – получить жилье. Всем многодетным нуждающимся, матерям-одиночкам желаю, чтобы встречали праздники в своем доме. Спасибо большое, в данное время для меня это большая помощь. Продукты все очень дорогие и в такой помощи моя семья действительно нуждалась", - говорит Альбина Кущербаева.

Она родом с Шымкента, в В Астане живет с 2008 года.

"Училась бесплатно на медика. С 2011 года работала медсестрой городской больнице №1, сейчас в декрете. Муж работает, собирает по дворам на машине мусор. Ежемесячный доход – пособия и зарплата мужа. Пособия – 80 тыс. тенге на пятерых детей, у супруга зарплата – 200 тыс. тенге. За комнату в общежитии вместе с коммуслугами отдаем 80 тыс. тенге. В ипотеку взять квартиру не получается, не может подтвердить платежеспособность. Стоим в очереди на получение жилья с 2020 года, в очереди 2300-я. Спасибо всем, что протягиваете руку помощи многодетным семьям и семьям, воспитывающих детей-инвалидов", - говорит она.

С ней солидарна астанчанка Гульнараим Мырзабекова.

"Спасибо всем, что протягиваете руку помощи многодетным семьям и семьям, воспитывающих детей-инвалидов. В городе живу уже давно. А родом с Амангельдинского района Костанайской области. Воспитываю пятерых детей – инвалида дочь, остальные учатся в школе и колледже. Квартиру получила в январе 2020 года как многодетная мать. Есть супруг, работает электриком в ресторане. Я сама работаю в одном из опорных пунктом Байконырского района техничкой. Мне сейчас 49 лет, младшей дочери, являющейся инвалидом – шесть лет", - говорит она.

В целом власти города планируют продолжить благотворительную акцию Марафон добрых дел". До этого ее провели в рамках празднования Наурыз.