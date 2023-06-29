Как Антикор помогает предпринимателям области Жетысу

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции области Жетысу Максат Жебегенов рассказал о проведенной работе по проекту "Дорогу бизнесу", сообщает Zakon.kz.

Проект "Дорогу бизнесу" начал работать в начале 2023 года. Его цель – помочь предпринимателям в преодолении административных барьеров, волокиты при оформлении документов, обеспечить соблюдение сроков и прозрачности принимаемых госслужащими решений.



С начала года Антикор по области Жетысу в рамках проекта защитил права 9 тыс. предпринимателей. Максат Жебегенов остановился на отдельных примерах в области Жетысу.

Так, местной антикоррупционной службе удалось защитить права 125 предпринимателей области, исключив их из списка налогоплательщиков за наружную рекламу. Он рассказал, что по данным фактам платежи начислялись за вывеску, хотя уплата налога вовсе не требовалась.

"Также выявили факты, где территориальная инспекция ветконтроля незаконно планировала проверки, связанные с отбором проб продукции животного происхождения на объектах внутренней торговли. При этом в бюджете инспекции отсутствуют средства для выплаты предпринимателям обязательных в таких случаях компенсаций. По нашим рекомендациям указанные субъекты бизнеса из плана проверок были исключены до разрешения вопроса с бюджетом. Так были защищены права 903 предпринимателей", – поделился Максат Жебегенов.

По его словам, нередко местные исполнительные органы, не обладая контрольно-надзорными функциями, незаконно делегируют себе полномочия государственного контроля и надзора.

"Анализ показал, что отделы образований районов и городов при заключении договоров о госзакупках услуг по дошкольному воспитанию и обучению с хозяйствующими субъектами, предусмотрели пункт, дающий право на проведение контроля и проверок предпринимателей. Аналогично по управлению финансов в договорах аренды школьных столовых. Таким образом создавалась возможность давления на предпринимателей путем проведения проверок. По нашим рекомендациям такие пункты в указанных договорах исключили. Тем самым мы защитили права 265 предпринимателей", – пояснил он.

Глава департамента отметил, что в некоторых случаях предприниматели сами обращаются в Антикор. К примеру, о незаконных отказах в продлении аренды на земельные участки, по необоснованным квалификационным требованиям при проведении госзакупок.

Так, в Департамент обратился предприниматель по факту незаконного отказа со стороны ДГД в выдаче лицензии на хранение и реализацию алкоголя, мотивируя это отсутствием у предпринимателя помещения, соответствующего квалификационным требованиям.

"Во время разбирательств было установлено, что на ИП был зарегистрирован магазин, отвечающий всем квалификационным требованиям. Причиной отказа в данной ситуации стала некорректная запись данных в "Регистре недвижимости". По нашим рекомендациям проблема была решена, а лицензия выдана", – объяснил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Жетысуской области.

В заключении он призвал всех предпринимателей области проявить активную гражданскую позицию и принять участие в проведении анализов и мониторингов.