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В Казахстане откроют первую международную школу журналистики

В Казахстане откроют первую международную школу журналистики Фото: ТРК президента РК
Телерадиокомплекс президента РК и Maqsut Narikbayev University будут сотрудничать в сфере подготовки конкурентоспособных СМИ Казахстана – они откроют первую в стране международную школу журналистики, сообщает Zakon.kz.

Меморандум подписали генеральный директор ТРК Раушан Кажибаева и председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев.

Документ является важным шагом в поддержке и профессиональном развитии талантливой молодежи, формировании журналистского корпуса, отвечающего современным коммуникативным запросам общества и государства.

В условиях стремительно меняющегося медиа-рынка возрастает актуальность профессионального образования, социальной, культурной, политической, экономической роли СМИ в глобальных процессах, происходящих в стране и мире. В этом контексте президент Касым-Жомарт Токаев ставит перед казахстанскими СМИ конкретные задачи.

В Казахстане откроют первую международную школу журналистики

Фото: ТРК президента РК

"Средствам массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации. Работая на широкую аудиторию, масс-медиа имеют огромные возможности для продвижения прогрессивных идей и взглядов. Поэтому важно, чтобы журналисты содействовали укоренению в обществе культа труда и профессионализма, развитию у граждан ответственного отношения к судьбе своей страны", – подчеркнул глава государства в поздравлении с профессиональным праздником работников СМИ.

Особый акцент образовательной программы международной школы журналистики – обучение современным методам журналистики, соответствующих последним тенденциям масс-медиа. Такие возможности предоставляет практика на платформе телеканала "Jibek Joly", МИА "Казинформ", Центра документального кино.

В Казахстане откроют первую международную школу журналистики

Фото: ТРК президента РК

"Уникальность проекта заключается в том, что наша медиа-школа будет готовить высокопрофессиональных профильных медиа-специалистов, которые пополнят журналистский корпус, отвечающий запросам общества и государства", – отметила Раушан Кажибаева.

Международная школа журналистики предлагает студентам широкий спектр возможностей для профессионального развития, включая стажировки, мастер-классы от экспертного сообщества, ведущих медиа-менеджеров.

"Maqsut Narikbayev University активно сотрудничает с ведущими международными учебными заведениями. Это позволяет применять лучшие мировые практики. Мы уверены, что наш проект будет способствовать развитию журналистики в Казахстане, подготовке нового поколения профессионалов в сфере СМИ", – отметил Талгат Нарикбаев.

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Динара Халдарова
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