Спор с государством: что помогает гражданам и бизнесу выигрывать

Каков шанс гражданина выиграть суд у государства? Раньше был мал – 15%. Однако с введением в действие Административного процедурно-процессуального кодекса ситуация резко изменилась. Сейчас каждое второе решение (57%), скажем, в столице выносят в пользу граждан и бизнеса, пишет Zakon.kz.

Административный процедурно-процессуальный кодекс – АППК – регулирует рассмотрение обращений граждан и юридических лиц органами публичной власти. А также рассмотрение судами споров с административными органами.

"Спор граждан и бизнеса с органом публичной власти – спор неравный. Связано это с различными "силами" оппонентов. На стороне государственного органа огромные ресурсы и доступ к информации, профессиональные юристы и эксперты, авторитет и власть. Такой дисбаланс порождает у граждан чувство беспомощности и незащищенности. В этой связи так важно, чтобы законодательно были предусмотрены механизмы, которые могут нивелировать такое неравенство. И помощь в таких вопросах должна быть оказана именно гражданам", – говорит кандидат юридических наук Дамир Абдугалиев, председатель судебной коллегии по административным делам суда города Астаны.

Для этого и нужен АППК, который содержит нормы, позволяющие эту разницу минимизировать и обеспечить максимальную реализацию прав граждан и организаций.

Но ввиду того, что кодекс относительно новый, с многими инструментами АППК общество не знакомо. Ликвидируем этот пробел.

АППК предусматривает ряд механизмов и процедур, с помощью которых граждане могут реализовать свои права. Это принципы справедливости, охраны права на доверие, соразмерности, которые в совокупности обеспечивают защиту прав граждан. Также обязательная процедура заслушивания, которую административный орган обязан провести в случае принятия обременяющего административного акта.

Право обжалования любого решения в вышестоящий орган и суд также гарантирует охрану права гражданина.

Обязательный досудебный порядок рассмотрения споров

"К примеру, введен обязательный досудебный порядок. Проблема любой некачественной работы часто заключается в отсутствии контроля. Многие решения местных органов власти никогда не проверяются руководством, что и приводит к некачественному рассмотрению обращений. В настоящее время, прежде чем обратиться в суд, недовольный действием административного органа гражданин имеет право обратиться в вышестоящий орган. Его жалоба должна быть рассмотрена с принятием конкретного решения.

Обращение в суд должно быть крайней мерой, административный аппарат должен иметь ресурс и полномочия самостоятельно исправлять свои же ошибки. Многие рассмотренные административные споры прошли эту стадию досудебного обжалования. Некоторые такие споры не "дошли" до суда, потому что вышестоящий орган сам восстановил нарушенные права. В целом, досудебный порядок разрешения споров представляет собой полезный инструмент для быстрого и эффективного восстановления нарушенных прав". Дамир Абдугалиев

Принцип охраны права на доверие

"Очень интересным и абсолютно новым для казахстанцев является принцип охраны права на доверие. Этот принцип можно назвать важнейшим аспектом правовой системы. Именно он обеспечивает стабильность и защиту ожиданий.

Любой гражданин может рассчитывать на "устойчивость" властных решений. Предположим, что гражданин получил положительное решение государственного органа – заключил договор найма жилища из государственного жилищного фонда. В положении и статусе гражданина ничего не меняется, следовательно, и государственный орган самовольно и внезапно не имеет права лишить его ранее предоставленного права. Дамир Абдугалиев

В простых словах, принцип охраны права на доверие говорит о том, что органы власти должны держать свои обещания и быть предсказуемыми, чтобы граждане могли рассчитывать на справедливую и стабильную реализацию своих прав.





Из личного архива

Вместе с тем, мы не говорим об абсолютной невозможности отмены ранее принятого административного акта. Но важно, что такая отмена должна рассматриваться как исключение в случаях и в порядке, определенном законом".

Рассмотрение обращений и жалоб перестает быть формальным

Квазигосударственный сектор, судебные исполнители, ЦОНы также обязаны соблюдать установленные АППК процедуры и принципы.

"На сегодняшний день мы видим некоторые позитивные изменения в их работе. Более жесткий контроль и ответственность за нарушения (предусмотренные нормами АППК), конечно, качественно улучшают их работу. Рассмотрение обращений и жалоб перестает быть формальным, ответственные должностные лица более всесторонне исследуют обстоятельства того или иного дела.

В качестве позитивного примера могу привести работу по постановке в очередь нуждающихся в получении жилья из государственного жилищного фонда.

Раньше по любому формальному несоответствию уполномоченный орган отказывал в постановке либо снимал гражданина из очереди. После нескольких рассмотренных дел сформировалась единообразная судебная практика – формальные основания, недосмотр самого государственного органа не могут нарушать прав граждан на нахождение в очередности нуждающихся в жилье. Сейчас такой позиции придерживается и акимат города. Дамир Абдугалиев

Сформировалась практика по делам, связанным с оспариванием приказов уполномоченного органа о включении организаций в Реестр недобросовестных участников государственных закупок, исключен формальный подход. Уполномоченный орган согласился с такой позицией суда, и за 2023 год в судах мы таких дел практически уже не наблюдаем".

Принцип активной роли суда

"Ранее судья ограничивался лишь теми доказательствами, которые представляли стороны, имелись процессуальные ограничения. Тогда как в административном процессе судья уже не является "молчаливым" слушателем. В частности, суд наделен рядом полномочий, позволяющих формировать предмет доказывания, истребовать самостоятельно доказательства, обеспечить равенство правовых возможностей сторон. Дамир Абдугалиев

Новшеством является право суда высказать свое предварительное мнение, разъяснить истцу правильность выбранной правовой позиции и возможность изменить либо дополнить требования.

Конечно, активность суда не должна заменять инициативу сторон в судебном процессе, однако такие полномочия позволяют сделать сам процесс более эффективным, быстрым и результативным".

Не путать денежное взыскание со штрафом

Также надо отметить внедренные меры процессуального принуждения. АППК предусматривает применение мер процессуального принуждения в случае установления фактов злоупотребления или невыполнения процессуальных обязанностей.

"Одним из средств противодействия недобросовестному поведению участников административного процесса является институт денежного взыскания. Указанное не следует отождествлять с административным штрафом. Денежное взыскание является имущественной мерой. Размер денежного взыскания зависит от допущенного нарушения – от 10 до 100 МРП. Дамир Абдугалиев

Наиболее часто судьи накладывают денежное взыскание на участников процесса за неисполнение требований суда, непредоставление отзыва; неуважение к суду; неисполнение судебного акта; злоупотребление процессуальными правами. СМАС города Астаны за 2023 год уже вынесено около 120 определений о наложении денежного взыскания.

При этом, денежному взысканию подвергаются не только простые юристы, но и руководители территориальных государственных органов. Привлекаются к денежному взысканию вице-министры, председатели профильных комитетов и их заместители, заместители акимов городов и областей, руководители аппаратов министерств".

Без суда и госпошлины

"Также хочу отметить внедрение примирительных процедур с государственными (административными) органами. АППК дает возможность и право государственным органам примириться в суде с заявителями. Очень активно судьи реализуют данную норму. К примеру, только за текущий год столичным административным судом утверждено около 300 соглашений о примирении. К мирному разрешению споров приходят акимат, судебные исполнители, Государственная корпорация "Правительство для граждан". Дамир Абдугалиев

Важно понимать преимущества мирного урегулирования судебного спора – каждая из сторон удовлетворена результатом, сохранено время и силы, сэкономлены деньги на судебные расходы (госпошлина, адвокат, транспорт).

Видится, что активная реализация данной нормы позволит снизить конфликтность в обществе, повысить уровень доверия к государственным органам, быстро разрешить спор и защитить интересы граждан.

Пособие "по праву в действии"

В современных условиях применение любого законодательного акта, тем более АППК без комментариев, написанных экспертами в своей области (то есть научно-практический формат), характерный для многих развитых европейских стран, представляется трудным.

В этой связи, судом города Астаны с участием научного сообщества Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева было издано практическое пособие "Применение принципов административных процедур и административного судопроизводства в Республике Казахстан". Пособие является практико-ориентированным и содержит судебную практику, в том числе Верховного Суда Республики Казахстан по толкованию соответствующих норм АППК, раскрывая правовые позиции применительно к конкретным принципам административной юстиции, реализуя подход "права в действии".

С полным текстом интервью с кандидатом юридических наук Дамиром Абдугалиевым, председателем судебной коллегии по административным делам суда города Астаны, можно ознакомиться в информационной системе "Параграф".