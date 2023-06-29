Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Две жительницы столицы попались на удочку аферистов

мошенники, водительские права Фото: Zakon.kz
В столице были задержаны мошенники, которые предлагали помощь в получении водительских удостоверений. Как уверяли аферисты права на управление автомобилем можно получить легко и быстро, уплатив некоторую сумму, сообщает Zakon.kz

С заявлением в полицию обратилась жительница столицы. По ее словам неизвестный мужчина, под предлогом изготовления водительского удостоверения, обманом завладел деньгами в размере 265 тысяч тенге. Он уверял потерпевшую, что может помочь с получением водительских прав.

Спустя время женщина поняла, что ее обманули. Еще одной потерпевшей стала 37-летняя жительница города, которая также попалась на уловки афериста и передала 110 тысяч тенге, сообщает ДП города Астаны

Сотрудниками районного отдела полиции УП "Сарыарка" установлены 26-летний и 33-летний жители столицы.

По всем фактам проводятся досудебные расследования, проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Ранее в Казнете распространяют видео с участием Сергазы Токтарбека и обещаниями быстрого заработка. Сам вайнер подчеркнул, что это дело рук аферистов

Читайте также

Свыше 73 млн тенге взыскали с алматинский водителей

Два вагона с контрабандными сигаретами выявили казахстанские пограничники

В ВКО сотрудники КХ отпилили у марала рога и пили его кровь

Николай Ежелев
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Витамин D: как распознать дефицит
Витамин D: как распознать дефицит
Семерых полицейских из Алматы и Алматинской области подозревают в получении взяток
Семерых полицейских из Алматы и Алматинской области подозревают в получении взяток
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления