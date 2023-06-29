Две жительницы столицы попались на удочку аферистов

В столице были задержаны мошенники, которые предлагали помощь в получении водительских удостоверений. Как уверяли аферисты права на управление автомобилем можно получить легко и быстро, уплатив некоторую сумму, сообщает Zakon.kz

С заявлением в полицию обратилась жительница столицы. По ее словам неизвестный мужчина, под предлогом изготовления водительского удостоверения, обманом завладел деньгами в размере 265 тысяч тенге. Он уверял потерпевшую, что может помочь с получением водительских прав.

Спустя время женщина поняла, что ее обманули. Еще одной потерпевшей стала 37-летняя жительница города, которая также попалась на уловки афериста и передала 110 тысяч тенге, сообщает ДП города Астаны

Сотрудниками районного отдела полиции УП "Сарыарка" установлены 26-летний и 33-летний жители столицы.

По всем фактам проводятся досудебные расследования, проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Ранее в Казнете распространяют видео с участием Сергазы Токтарбека и обещаниями быстрого заработка. Сам вайнер подчеркнул, что это дело рук аферистов