В Бюро статистики посчитали, сколько парков развлечений и отдыха действует в Казахстане

В региональном разрезе наибольшее число парков отдыха и развлечений расположено в Туркестанской области, городах Астана и Алматы, передает Zakon.kz

32,7% находятся в государственной собственности, остальные – в частной. 19,2% парков развлечений находятся в сельской местности, сообщает Национальное бюро статистики РК.

Больше всего парков в Туркестанской области – 27.

В Астане – 22 парка. В Алматы – 20.

Меньше всего в Жетысуской области – всего один парк.

Общая площадь парков развлечений и отдыха составляет 184,6 тыс. га. Всего там расположено 3 848 объектов для развлечений, из них 1465 – аттракционы, 1642 – игровые автоматы, 741 – другие виды.

В 2022 году досуговые места посетили 14,2 млн человек.

Ранее специалисты Государственного национального природного парка "Бурабай" 27 июня 2023 года на странице в Instagram опубликовали пост о вреде влажных салфеток.