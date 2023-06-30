Семь "Я" в разные стороны: какова ситуация с семейными ценностями в Казахстане

Почему в Казахстане распадаются браки, достаточна ли поддержка государства и насколько реален образ "идеальной семьи" эксперт рассказала Zakon.kz.

Вопрос укрепления института семьи и продвижения семейных ценностей в Казахстане все чаще поднимается на государственном уровне. При президенте действует Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике, в законодательство вводятся нормы для поддержки материнства и детства, защиты прав женщин, поддержки молодых семей, многодетных и других категорий.

Образ идеальной семьи со счастливыми родителями и детьми, дедушками и бабушками продвигается со всех экранов страны. Но в реальности мы видим целое поколение, воспитанное одинокими матерями, растущее число разводов и нежелание молодежи вступать в брак. О том, что мешает казахстанским семьям быть похожими на идеал, почему распадаются браки и какие проблемы скрывают домашние стены, мы поговорили с руководителем фонда Қорғау-Астана Анной Рыль.

Размытые ценности

Фонд Қорғау-Астана много лет через кризисные центры оказывает помощь женщинам, пострадавшим от насилия и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По мнению Анны Рыль, именно домашнее насилие в отношении детей зачастую становится причиной развода. Также причиной распада семьи может быть давление родственников и с той, и с другой стороны, отсутствие поддержки.

"Например, бывает, что свекровь, сама пережившая в молодости домашнее насилие и одна воспитывавшая сына, стремится разрушить отношения в молодой семье. В нашем центре была ситуация, когда муж и жена жили вместе в доме со свекровью, и она настояла на том, чтобы женщина беременная покинула их квартиру, потому что она как невестка ей не нравится. При этом свекровь забрала у невестки документы и вещи и заявила, что вернет только после того, как она подаст или согласится на развод. Муж в присутствии сотрудников полиции принял сторону своей матери". Анна Рыль

По ее словам, агрессивное вмешательство свекрови или тещи в жизнь молодой семьи – довольно частое явление. Вместо поддержки старшее поколение начинает унижать молодежь, навязывать свои стереотипы, или требовать, чтобы пара развелась.

По-прежнему одной из самых распространенных причин разрушения семей остается домашнее насилие. Как отмечает Анна Рыль, число случаев насилия в отношении женщин и детей в Казахстане не уменьшается, а зачастую растет. Причины – увеличение числа людей, попадающих в алкогольную, наркотическую или игровую зависимость. Лудомания (зависимость от азартных игр) все чаще становится причиной разводов и насилия в семье.

"Также причинами домашнего насилия могут быть ухудшение экономической ситуации и неправильное толкование традиций. Под прикрытием традиционных ценностей создается почва для скандалов. Есть еще один момент, который усугубляет ситуацию – люди все реже вступают в брак. Когда вне брака рождаются дети, мужчины считают, что они не обязаны поддерживать женщину и содержать детей. А когда женщина высказывает претензии, это приводит к насилию". Анна Рыль

На создание и разрушение семей, по мнению эксперта, большое влияние оказывает ментальное здоровье населения в целом. И ситуация в этой сфере не улучшается. Как мужчины, так и женщины втягиваются в игровую зависимость, входят в депрессивное состояние из-за долгов по кредитам, становятся жертвами мошенников, сектантов или псевдопсихологов. Причинами здесь могут быть не развитое критическое мышление, низкий уровень правовой и финансовой грамотности.

"Выросло уже несколько поколений, у которых с детства закладывались ценности, связанные с периодом экономического неблагополучия. Для них новой нормой стало то, что детей воспитывает одинокая мать без участия отца, что семья живет в условиях недостатка средств, без поддержки родственников, что ответственность брать на себя не обязательно. В результате у них многие ценности размыты, в том числе и семейные". Анна Рыль

Из-за этого, по мнению эксперта, у многих казахстанцев возраста 40+ сегодня нет знаний о том, как выстраивать партнерство в браке, налаживать общение со старшим поколением, быть сознательным и ответственным родителем, не тревожным и не травмирующим ребенка. У людей могут быть научные знания, навыки ведения бизнеса, они могут заниматься творчеством или политикой, но при этом зачастую вообще не имеют представлений о здоровых отношениях в семье.

Усилий недостаточно

Отношения в семье традиционно считаются закрытой территорией, куда не должны вмешиваться посторонние. С одной стороны – все верно, как говорится, "счастье любит тишину", с другой… А если ни о каком счастье не идет речи, если в семье издевательства со стороны того, кто сильнее, психологическое насилие, побои? И жертву убеждают, что это необходимо скрывать, потому что не принято сор из избы выносить. Навязывают стереотипы о том, что женщина должна терпеть ради сохранения семьи, дети должны скрывать, что отец или мать их "воспитывает" весьма своеобразно, через боль и страх. Все это происходит за закрытыми дверями, невозможно достоверно установить, сколько в Казахстане семей, где домашнее насилие стало ежедневной практикой.

"Насилие вредит развитию личности. Если ребенок подвергается насилию, это нарушает формирование организма, гормональное развитие в подростковом возрасте. Не говоря уже о психическом и умственном развитии. Насилие в детстве закладывает основу того, что в будущем человек может быть не адаптированным к жизни, лишенным уверенности в себе и здоровых амбиций, он не сможет в чем-либо добиться успеха". Анна Рыль

Также важно знать, что у ребенка, испытавшего физическое насилие и страх, находившегося в проблемных отношениях с родителями, закладываются такие модели поведения, которое не позволяют ему выстраивать здоровые отношения со сверстниками.

"Такой ребенок либо слишком агрессивен, либо слишком зажат. Соответственно, во взрослом возрасте ему трудно выбрать партнера, сложно доверять, человек боится заводить серьезные отношения". Анна Рыль

Так формируется замкнутый цикл насилия и травм. Ребенок, выросший в обстановке семейных скандалов, страха и боли, психического и физического насилия, взрослеет и создает свои отношения по образу и подобию той атмосферы, в которой жил сам. Его дети получают свои дозы травм, боли и страха и несут их дальше, уже в собственные семьи. И разорвать эту цепь повторяющихся ошибок очень трудно.

"Считаю, что государство сегодня недостаточно делает для того, чтобы предотвратить домашнее насилие, чтобы оздоровить понятие о семейных отношениях. Должна быть разносторонняя профилактика, не только видеоролики о том, какое будет наказание за насилие. Говоря о роликах – нужен контент, мотивирующий на ответственное создание семьи, заключение брака, уважительное отношение друг к другу. Обязательно проводить обучение финансовой и правовой грамотности, причем, начиная со школы. Детям необходимо в доступной форме объяснять, к каким страшным последствиям могут приводить азартные игры, рассказывать о том, как разрушают жизнь алкоголь и наркотики. Объяснять принципы здоровых отношений и также говорить о том, что насилие должно быть наказано". Анна Рыль

Говоря о поправках, внесенных в законодательство для ужесточения наказания за домашнее насилие, эксперт подчеркивает, что в будущем потребуются новые изменения и дополнения.

"Так, за нарушение защитного предписания должно быть более четко обозначенное наказание, которое должно наступать автоматически. То есть, при нарушении предписания пострадавшая не должна обращаться повторно в полицию, необходимо, чтобы нарушение фиксировалось и наказание следовало просто по факту. Другой момент, очень сильно замедляющий расследование случаев домашнего насилия – это судмедэкспертиза. Сейчас по синякам мы ждем заключение по две недели. Во всем мире это исследование занимает от 1 до 3 суток. Судмедэкспертизу по легким телесным повреждениям можно передать обычным врачам, чтобы медик выдал справку, зафиксировал наличие синяков, задокументировал их, и этого должно быть достаточно". Анна Рыль

Также, по ее словам, необходимо совершенствовать защиту жертв домашнего насилия от преследования со стороны совершившего это насилие. Нередко бывший муж или сожитель, годами наносивший побои, устраивает ушедшей от него женщине настоящую травлю. Такие "бывшие" буквально заваливают жалобами организации, в которых женщина работает, указывают на ее безответственность и склонность к обману, требуют ее уволить. Параллельно генерируют жалобы в налоговую на эту организацию, вызывают проверки различных служб, от антикоррупционных до пожарных и санитарных, пишут в органы опеки, требуют забрать у женщины детей, жалуются на кризисные центры, которые помогают пострадавшей от насилия. Энергии у подобных личностей слишком много, и поток жалоб не иссякает порой годами. При этом "жалобщика" невозможно не то что наказать, даже остановить.

"Получается, что таким образом абьюзер продолжает эмоционально истязать жертву. Она устает, у нее усиливается тревожность. По сути, это – психологическое насилие. Но законодательство не предусматривает наказания за подобные деяния". Анна Рыль

Кроме того, по словам эксперта, необходимо обучать полицейских тому, как разговаривать с пострадавшими от домашнего насилия, как в принципе работать с такими случаями. Важно, чтобы ни одно заявление, даже словесное, не осталось без внимания, чтобы случай был расследован. Потому что, как правило, жертва насилия запугана и может просто бояться написать заявление, может отказываться от своих слов, опасаясь, что узнавший о заявлении домашний тиран будет избивать ее и детей еще сильнее, "наказывая" за вызов стражей порядка.

"Если был вызов полиции, был скандал, эта семья должна автоматически ставиться на профилактический учет и по какой-то системе оцениваться. Даже если женщина не пишет заявление, но, например, уже пять раз имел место вызов полиции, явно в ситуации необходимо разбираться". Анна Рыль

На передовой борьбы с распространением домашнего насилия и защиты семейных ценностей сегодня находятся неправительственные организации. Именно НПО создают и содержат кризисные центры, разрабатывают стандарты оказания помощи жертвам бытового насилия, концепции поддержки института семьи.

При этом именно в сфере НПО по статистике самые низкие зарплаты, а финансирование от государства бывает совсем "впритык" или вообще недостаточным.

И все же, по словам Анны Рыль, господдержка есть, и она совершенствуется. Так, Министерство труда и социальной защиты населения разрабатывает новые стандарты и тарификацию финансирования от государства для кризисных центров. На местах поддержку оказывают Управления занятости.

Хотя государственная машина имеет слишком большую инерцию, и разворот в сторону решения проблемы совершается медленно, но процесс уже запущен. А НПО готовы поддержать это движение, оказать экспертную поддержку и активно участвовать в решении непростого вопроса укрепления института семьи.