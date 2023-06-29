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Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами

Опубликовал новое видео тренировки с протезами Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал, как он старательно проходит реабилитацию. Видео тренировки в протезах под песню группы "Мачете" (Machete) "Выше голову, боец" он опубликовал в соцсетях, сообщает Zakon.kz.


"Каждый день стараюсь делать что-то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!" – написал фигурист в Instagram.

На кадрах 46-летний Костомаров под наблюдением врачей самостоятельно поднимается по лестнице. В ролике видны протезы на ногах.


По информации Telegram-канала "112", фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные. Отмечается, что для консультации Костомарова по их использованию в московскую клинику приезжали специалисты из Германии.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома.

В понедельник 26 июня он опубликовал первое видео тренировки после протезирования.

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