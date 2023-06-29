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Законодательство РК

Свыше 73 млн тенге взыскали с алматинский водителей

Свыше 73 млн тенге взыскали с алматинский водителей Фото: пресс-служба МВД РК
Полицейские Алматы задержали 244 водителя с общим долгом свыше 73 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Это данные с начала проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер", проходящего в городе, передает пресс-служба ДП города Алматы.

ОМП направленно на выявление автовладельцев, имеющих задолженности по налогам, постановлениям суда и судебных исполнителей, а также граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы.


Отработка проводится с участием частных судебных исполнителей и сотрудников департамента государственных доходов.

"К примеру, в мегаполисе была задержана автомашина, зарегистрированная в РФ, водитель которой допустил 132 административных правонарушения на сумму 4,5 млн тенге". Начальник управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев

Кроме того, задержано 133 водителя, не имеющих право управления автотранспортом, 15 водителей, ранее лишенных права управления авто, и 13 водителей, использовавших подложные госномера.

Ранее стало известно, что казахстанские пограничники задержали два вагона с контрабандными сигаретами.

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