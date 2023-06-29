Ситуация в Украине: СМИ пишут об аресте Суровикина, ЕС не исключает отправку военных миссий

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о местонахождении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в Киеве подсчитали, что с февраля 2022 года международные партнеры выделили Украине около €170 млрд, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневался в реакции народа по поддержке власти в связи с событиями 24 июня.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью общественному вещателю заявил, что неудачный мятеж Пригожина ослабил Путина.

Гарантии безопасности для Украины будут оформлены как двухсторонние соглашения с Францией, Германией, Великобританией и США о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и передаче разведданных, пишет Financial Times.

Потери ВСУ в районе Кременной выросли в десять раз, примерно до 70 человек в день, пишет The Washington Post со ссылкой на медиков в украинских войсках.

ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящим числом российских солдат, сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

С февраля 2022 года международные партнеры выделили Украине около €170 млрд, сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Предпосылок для разрешения ситуации в Украине политико-дипломатическим путем нет, поэтому конфликт продолжается, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков заявил, что не располагает информацией о местонахождении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Дочь главкома ВКС Сергея Суровикина отреагировала на сообщения в западных СМИ об аресте генерала. По ее словам, отца никто не арестовывал и с ним все в порядке.

ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Страны ЕС в рамках "будущих гарантий безопасности" не исключают отправку в Украину военных миссий при согласии членов и в подходящих условиях, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Киев ждет, что решения саммита НАТО в Вильнюсе станут антиподом Будапештского меморандума, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

НАТО на саммите в Вильнюсе "пошлет Украине очень сильный сигнал поддержки", заявил глава НАТО Йенс Столтенберг в ответ на вопрос о перспективах вступления Киева. Читайте также Заявку на вступление в БРИКС подала Эфиопия Причины мятежа ЧВК "Вагнер" назвали в Госдуме Корейская косметическая компания будет использовать гены клиентов для индивидуального ухода за кожей

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