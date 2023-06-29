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4,5 млн тенге отдали пенсионерки мошенникам в Талдыкоргане

4, 5 млн тенге отдали пенсионерки мошенникам в Талдыкоргане Фото: Zakon.kz
Мошенники обманом выманили у двух пенсионерок в Талдыкоргане их сбережения, сообщает Zakon.kz.

Аферисты звонили пожилым женщинам и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, утверждали, что их дочь якобы сбила человека, передает пресс-служба ДП Алматинской области.

Дальше разговор шел по накатанной схеме. "Полицейские" объясняли, что на лечение сбитого человека и на "решение проблем" требуются деньги.


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Требовали 5 млн. Шокированные пенсионерки отдавали все свои сбережения. Одна из потерпевших отдала мошенникам 3,5 млн тенге, другая – 1 млн.

По обоим фактам начато уголовное расследование, предусмотренное ст. 190 УК РК.

Ранее казахстанцам рассказали о самых распространенных мошеннических схемах.

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Константин Вноровский
Алматинская область Талдыкорган
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