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В массовом ДТП в Алматы столкнулись 5 машин

В массовом ДТП в Алматы столкнулись 5 машин Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пять автомобилей столкнулись на проспекте Райымбека между улицами Емцова и Утеген батыра в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Hyundai Sonata двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении. По словам очевидцев, водитель высадила пассажира и начала разворот со второго ряда.

Автомобиль Lexus двигался по проспекту в заднем направлении, за ним двигались Daewoo Nexia и Mercedes Е класса. Разворот Hyundai стал для них неожиданностью.

Daewoo Nexia и Hyundai столкнулись. Mercedes на высокой скорости врезался в Nexia. Nexia отбросило в сторону, машина перелетела через бордюр на тротуар и врезалась в дерево.

Неуправляемый Hyundai закрутило на дороге и тут в него врезался Lexus. Hyundai выбросило обратно на полосу, по которой он двигался, где автомобиль столкнулся еще и с Chevrolet Cobalt.

В ДТП пострадал водитель Daewoo Nexia. Его госпитализировали.

Стоит отметить, что со слов хозяйки Hyundai Sonata, она приобрела его в салоне в кредит и владеет им всего два месяца.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.


В массовом ДТП в Алматы столкнулись 5 машин

Фото: Zakon.kz



В массовом ДТП в Алматы столкнулись 5 машин

Фото: Zakon.kz


В массовом ДТП в Алматы столкнулись 5 машин

Фото: Zakon.kz


В массовом ДТП в Алматы столкнулись 5 машин

Фото: Zakon.kz


В массовом ДТП в Алматы столкнулись 5 машин

Фото: Zakon.kz


В массовом ДТП в Алматы столкнулись 5 машин

Фото: Zakon.kz


В массовом ДТП в Алматы столкнулись 5 машин

Фото: Zakon.kz


В массовом ДТП в Алматы столкнулись 5 машин

Фото: Zakon.kz


В массовом ДТП в Алматы столкнулись 5 машин

Фото: Zakon.kz


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