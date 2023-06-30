В ВОЗ рассказали о негативном влиянии коронавируса на психику подростков

30 процентов опрошенных подростков в Европе заявили, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на их психическое здоровье, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в докладе Европейского регионального бюро ВОЗ, выложенном на сайте организации.

В качестве критерия оценки была использована успеваемость опрошенных в школе.

Согласно полученным данным, в 22 странах и регионах на период с января 2020 по декабрь 2022 года в среднем пришлось 138 дней закрытия школ, что значительно повлияло не только на психическое состояние, но и на образование подростков, отметила ВОЗ. Исследователи даже вывели формулу: каждые 100 дней закрытия приводят к увеличению вероятности столкнуться с давлением на психическое здоровье подростка на 74%.





Материал по теме Минздрав Казахстана подвел итоги коронавирусной пандемии

В исследованиях, посвященных психическому здоровью, говорится, что 30% молодых людей сообщили о негативном влиянии на него пандемии, а 16% подростков заявили о низкой степени удовлетворенности жизнью и больших психологических и физических проблемах. Особенно это касалось девочек в возрасте 15 лет.

При этом 38 процентов опрошенных считают, что не испытали никакого воздействия на свою психику.

В документе подчеркивается необходимость целенаправленного вмешательства и разработки систем поддержки для смягчения долгосрочных последствий для уязвимых групп молодежи.

В своем докладе ВОЗ подчеркивает, что обследование проводилось в 22 странах Европейского региона.

В мае всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус никогда не будет полностью искоренен.