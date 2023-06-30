Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В ВОЗ рассказали о негативном влиянии коронавируса на психику подростков

В ВОЗ рассказали о негативном влиянии коронавируса на психику подростков Фото: pxhere
30 процентов опрошенных подростков в Европе заявили, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на их психическое здоровье, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в докладе Европейского регионального бюро ВОЗ, выложенном на сайте организации.

В качестве критерия оценки была использована успеваемость опрошенных в школе.

Согласно полученным данным, в 22 странах и регионах на период с января 2020 по декабрь 2022 года в среднем пришлось 138 дней закрытия школ, что значительно повлияло не только на психическое состояние, но и на образование подростков, отметила ВОЗ. Исследователи даже вывели формулу: каждые 100 дней закрытия приводят к увеличению вероятности столкнуться с давлением на психическое здоровье подростка на 74%.


Материал по теме

Минздрав Казахстана подвел итоги коронавирусной пандемии

В исследованиях, посвященных психическому здоровью, говорится, что 30% молодых людей сообщили о негативном влиянии на него пандемии, а 16% подростков заявили о низкой степени удовлетворенности жизнью и больших психологических и физических проблемах. Особенно это касалось девочек в возрасте 15 лет.

При этом 38 процентов опрошенных считают, что не испытали никакого воздействия на свою психику.

В документе подчеркивается необходимость целенаправленного вмешательства и разработки систем поддержки для смягчения долгосрочных последствий для уязвимых групп молодежи.

В своем докладе ВОЗ подчеркивает, что обследование проводилось в 22 странах Европейского региона.

В мае всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус никогда не будет полностью искоренен.

Читайте также

Врач перечислила симптомы хронического стресса

В Бюро статистики посчитали, сколько парков развлечений и отдыха действует в Казахстане

Важно, чтобы наука не осталась только в лаборатории: как казахстанские студенты создают лекарство от рака

Константин Вноровский
ВОЗ Европейский Союз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
причины мятежа ЧВК "Вагнер" назвали в госдуме
Причины мятежа ЧВК "Вагнер" назвали в Госдуме
Витамин D: как распознать дефицит
Витамин D: как распознать дефицит
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления