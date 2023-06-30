Президент Республики Сербской, не дождавшись коммунальщиков сам покосил траву у обочины
Фото: скриншот с видео
Глава Республики Сербской Милорад Додик скосил траву на обочине объездной трассы Баня-Луки потому что коммунальные службы не отреагировали на его замечания, сообщает Zakon.kz
"Я уже связывался с ответственными, чтобы этот участок был опрятен, чист и выкошен. Поскольку я считаю, что они комфортно отдыхают, я решил покосить все сам! Это последний раз, когда я делаю их работу", - написал Додик в Twitter.
При этом проезжающие мимо водители притормаживали и выражали свою поддержку, однако никто из них не присоединился к президенту, коммунальные службы также не прибыли на место.
Већ сам интервенисао код надлежних да овај простор буде уредан, чист и покошен. Пошто вјерујем да се они угодно одмарају, одлучио сам да све сам покосим!— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 29, 2023
Ово је посљедњи пут да радим њихов посао. pic.twitter.com/ueU91SFC5E
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