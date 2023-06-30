Президент Республики Сербской, не дождавшись коммунальщиков сам покосил траву у обочины

Глава Республики Сербской Милорад Додик скосил траву на обочине объездной трассы Баня-Луки потому что коммунальные службы не отреагировали на его замечания, сообщает Zakon.kz

"Я уже связывался с ответственными, чтобы этот участок был опрятен, чист и выкошен. Поскольку я считаю, что они комфортно отдыхают, я решил покосить все сам! Это последний раз, когда я делаю их работу", - написал Додик в Twitter.



При этом проезжающие мимо водители притормаживали и выражали свою поддержку, однако никто из них не присоединился к президенту, коммунальные службы также не прибыли на место.