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Байден не знал, что ответить на вопрос журналиста о мятеже в России

Байден не знал, что ответить на вопрос журналиста о мятеже в России Фото: скриншот с видео
Президент Джо Байден о время интервью американским журналистам невнятно ответил на вопрос о том, знал ли он о мятеже Пригожина заранее, сообщает Zakon.kz

Как пишет РИА Новости, в интервью телеканалу MSNBC Байдена попросили рассказать, что он знал заранее из того, что "случилось в России", имея в виду, вероятно, субботний мятеж главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина.

И он ответил: "Я не могу сказать вам… что… мы знали (какие-то) вещи заранее", - ответил Байден.

При этом сбивчивая манера говорить президента озадачила журналистов и заставила задуматься, ставить ли перед "что" запятую или точку после нее.

А на опрос считает ли Байден, что экс-лидер США Дональд Трамп предупредил бы президента РФ Владимира Путина о планах Пригожина американский лидер сказал так: "Ох, боже, я не знаю. Я не думаю об этом очень часто".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что посол США Линн Трейси заверила Россию в непричастности Вашингтона к мятежу Пригожина.

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