В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях 30 июня в пятницу, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и ночью в Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали какой будет погода в последний день июня.