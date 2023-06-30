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В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях 30 июня в пятницу, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и ночью в Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали какой будет погода в последний день июня.

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Елена Вебер
Алматы Атырау
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