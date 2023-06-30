Беспорядки во Франции набирают обороты: арестованы уже 176 человек

Уличные бои с полицией, поджоги и аресты происходят уже в нескольких французских городах. В Париже, Тулузе, Ренне, Бордо, Марселе, а также Лилле, Лионе и Бордо протестующие жгут машины, обносят магазины и громят административные здания, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канала "Срочно, Сейчас" бунтовщики сожгли школу, названную в честь американской чернокожей активистки Анджелы Дэвис.

Сожжено здание мэрии города Клиши-су-Буа.

В Лионе тоже хаос, активно используются петарды.

В Париже начался неконтролируемый грабеж крупных торговых центров. Французские ТГ-каналы пишут, что в 2005 году, когда из-за этнических беспорядков вводился режим ЧС, такого не было.

«Ночь невыносимого насилия». Во Франции вторые сутки продолжаются беспорядки.



За ночь были задержаны более 150 человек, а 25 полицейских получили раненияhttps://t.co/dhx5JlfE2U pic.twitter.com/YWy6pqJhdx — Холод (@holodmedia) June 29, 2023

Ранее сообщалось, что эпицентром беспорядков стал небольшой рабочий город Нантер в западном пригороде Парижа, где во вторник и произошел трагический инцидент: 17-летний Наэль М, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, был остановлен полицейским патрулем за нарушение правил и застрелен за неповиновение полиции.

Власти пообещали задействовать 40 000 полицейских из-за беспорядков. А они тм временем перекинулись и на соседнюю Бельгию. Здесь протестующие подожгли несколько автомобилей. Полицией задержано по меньшей мере десять человек. Отмечается, что протесты происходят во время двухдневного саммита глав государств и правительств Евросоюза, который посвящен ситуации на Украине и проблемам миграции.