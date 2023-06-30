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Кому придется нелегко в июле, рассказали астрологи

Кому нелегко придется в июле рассказали астрологи Фото: pixabay
Астролог Павел Глоба рассказал, кому звезды во втором летнем месяце приготовили серьезные испытания и потери, сообщает Zakon.kz.

По его словам, подготовиться к "черной полосе" нужно Стрельцам. Они могут столкнуться с потерей важного человека, но у них еще есть шанс этого избежать, правда, им придется измениться самим, и особенно это касается заносчивых и эгоистичных Стрельцов.

Нелегко в следующем месяце придется и Козерогам. Их могут погубить собственное бездействие и лень. Представители этого знака даже могут лишиться работы, при этом они рискуют не получить поддержку и от своей второй половинки.

Ранее астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз.

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