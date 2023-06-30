Тысячи людей пострадали от жары во время хаджа

Более 2000 человек пострадали от жары во время хаджа. Температура в разгар лета в пустыне Саудовской Аравии достигла 48 градусов по Цельсию, сообщает Zakon.kz.

Более 1,8 млн мусульман совершали хадж, который в основном проходил под открытым небом в разгар лета в пустыне Саудовской Аравии. Среди паломников было много пожилых людей после отмены максимального возрастного ценза времен пандемии COVID-19, сообщает The Guardian.



Саудовские чиновники сообщили, что в четверг было зарегистрировано около 1700 случаев перегрева. Огромное количество паломников остаются в святых местах через день после завершения основных ритуалов в дополнение к 287.

В Министерстве здравоохранения Саудовской Аравии призвали паломников держаться подальше от солнца и пить больше жидкости.

Официальные лица не назвали число погибших, но по меньшей мере 230 человек – многие из них из Индонезии – умерли во время паломничества. По словам генерального консула Индонезии Эко Хартоно, крупнейшей в мире мусульманской страны, во время хаджа погибло не менее 209 индонезийцев.

Неверно говорить, что многие индонезийские паломники умерли из-за тепловых ударов, отметил Хартоно. Он добавил, что причины смерти в основном связаны с сердечными и респираторными заболеваниями. Однако Хартоно признал, что некоторые паломники падали в обморок из-за жары.

Власти Саудовской Аравии направили тысячи парамедиков и открыли полевые госпитали для борьбы с рисками.