С 1 июля вырастет цена на сжиженный нефтяной газ

Министр энергетики приказом от 26 июня 2023 года утвердил предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки, сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом, предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Казахстана вне товарных бирж, на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года в размере 40 320 тенге за тонну без учета НДС.

На период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года стоимость составляла 33 600 тенге за тонну.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.