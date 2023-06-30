Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

С 1 июля вырастет цена на сжиженный нефтяной газ

С 1 июля вырастет цена на сжиженный нефтяной газ Фото: Zakon.kz
Министр энергетики приказом от 26 июня 2023 года утвердил предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки, сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом, предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Казахстана вне товарных бирж, на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года в размере 40 320 тенге за тонну без учета НДС.

На период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года стоимость составляла 33 600 тенге за тонну.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.

Читайте также

Перечень профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев утвердили в Казахстане

Апелляционный суд признал законным приговор Жанболату Мамаю

Иск — благородное дело: как АППК помогает гражданам выиграть суд у государства

Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков
В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков
причины мятежа ЧВК "Вагнер" назвали в госдуме
Причины мятежа ЧВК "Вагнер" назвали в Госдуме
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления