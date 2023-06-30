Главное к утру: законы о самокатчиках и ЖКХ, ДТП в Алматы и беспорядки во Франции

Президент подписал закон, вводящий ограничения для пользователей электросамокатов. А также закон, предусматривающий изменения в сфере ЖКХ и сжиженного газа. ДТП в Алматы – столкнулись пять машин, а Франция снова в огне. Об этом и другом – в подборке Zakon.kz.

Самокатчикам затянули гайки

Президент подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения". Закон был инициирован депутатами Мажилиса на пленарном заседании 22 июня с целью ввести регулирование на малые электрические транспортные средства и электросамокаты. Теперь по тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час. Также предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката. Устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов.

Цены на сжиженный газ и изменения в ЖКХ

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства". Согласно ему, устанавливается государственное регулирование предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки. При этом для лиц, реализующих товарный газ или сжиженный нефтяной газ в рамках плана поставки, устанавливается обязанность о недопустимости превышения установленных предельных цен.

Изменяется механизм распределения сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки, предусматривающий, что – подробнее читайте здесь.

Закон также предусматривает ряд изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с поручением главы государства предусмотрены поправки в части сохранения кооперативов собственников квартир как одной из форм управления многоквартирными жилыми домами после 1 июля 2023 года. Кроме того, увеличиваются сроки выдачи и устанавливается ограничение (трехгодичное) на срок действия технических условий на подключение к сетям субъекта естественных монополий.

Приговор Жанболату Мамаю остается прежним

Апелляционный суд признал законным приговор Жанболату Мамаю. 10 апреля в Алматы Жанболата Мамая приговорили к 6 годам условно с лишением права заниматься публицистической деятельностью.

ДТП в Алматы

Пять автомобилей столкнулись на проспекте Райымбека между улицами Емцова и Утеген батыра. Пострадал только один человек.

А еще полицейские Алматы задержали 244 водителя с общим долгом свыше 73 млн тенге. Это данные с начала проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер", проходящего в городе, передает пресс-служба ДП города Алматы.

Мировые новости

Франция и Бельгия

Беспорядки во Франции набирают обороты: арестован уже 421 человек. Уличные бои с полицией, поджоги и аресты происходят в нескольких французских городах. В Париже, Тулузе, Ренне, Бордо, Марселе, а также Лилле, Лионе и Бордо протестующие жгут машины, обносят магазины и громят административные здания.

Власти пообещали задействовать 40 000 полицейских из-за беспорядков. А они тем временем перекинулись и на соседнюю Бельгию. Здесь протестующие подожгли несколько автомобилей. Полицией задержаны по меньшей мере десять человек. Отмечается, что протесты происходят во время двухдневного саммита глав государств и правительств Евросоюза, который посвящен ситуации на Украине и проблемам миграции.

А тем временем президента Макрона заметили на концерте Элтона Джона.

Китай

На юго-западе Китая шесть человек погибли, девять пострадали в результате камнепада. В четверг, 29 июня, в городском округе Чунцин на юго-западе Китая пассажирский автобус, в котором находились 19 человек, попал под камнепад.

Ирак

В Ираке прошла акция протеста возле посольства Швеции из-за сожжения Корана.

И заявку на вступление в БРИКС подала Эфиопия.

Новости спорта

Стали известны имена трех лучших казахстанских боксеров по итогам июня.

И казахстанцы вышли в четвертьфинал юниорского турнира серии ITF.