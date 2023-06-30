Как в Алматы отпразднуют Национальный день домбры

В Алматы 2 июля в 20:00 на площади Абая состоится праздничный концерт "Аңыз Домбыра" в честь Национального дня домбры, сообщает Zakon.kz.

На сцене праздничного концерта выступят Мейрамбек Беспаев, Асылбек Енсепов, Газизхан Шекербек, Жанар Айжанова, группа "Алашұлы", Тамара Асар, Ерболат Кудайберген, Нурлан Албан, группа "Ұлытау", Райм Уайс, Kyle Ruh, Made in KZ и др.



Также в праздничном концерте примут участие известные кюйши Нуржан Тажикенов, Айгуль Косанова, Тилеулес Курмангалиев, Сауле Жанпейисова, Гульмира Сарина, Ардак Исатаева и Еркин Кудайберген. Они исполнят известные народные песни и произведения великих композиторов Курмангазы и Н. Тлендиева. В рамках мероприятия состоится награждение памятными подарками талантливых ремесленников мастеров казахских народных инструментов.

Праздник в честь национального инструмента отмечается в Казахстане ежегодно с 2018 года в первое воскресенье июля.

Празднование Национального дня домбры также состоится в других районах города:

в Ауэзовском районе праздничный флешмоб "Ұлттық домбыра күні" пройдет 2 июля в 09:00 перед зданием районного акимата по пр. Алтынсарина, 23;

праздничный флешмоб "Ұлттық домбыра күні" пройдет 2 июля в 09:00 перед зданием районного акимата по пр. Алтынсарина, 23; в Алатауском районе праздничный концерт "Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра!", посвященный Национальному дню домбры, состоится 2 июля в 11:00 в мультимедийном центре традиционной музыки, мкр. Нуркент, 5/11;

праздничный концерт "Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра!", посвященный Национальному дню домбры, состоится 2 июля в 11:00 в мультимедийном центре традиционной музыки, мкр. Нуркент, 5/11; в Жетысуском районе конкурс среди детей в рамках подушевого финансирования Damubala "Алтын домбра – Жетісу әуені", посвященный Национальному дню домбры, состоится 2 июля в 12:00 в парке "Гулдер" по ул. Серикова, 2;

конкурс среди детей в рамках подушевого финансирования Damubala "Алтын домбра – Жетісу әуені", посвященный Национальному дню домбры, состоится 2 июля в 12:00 в парке "Гулдер" по ул. Серикова, 2; в Медеуском районе мини-флешмоб с участием 30 домбристов и учащихся общеобразовательных школ Медеуского района состоится 1 июля в 10:00, в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, со стороны ул. Зенкова;

мини-флешмоб с участием 30 домбристов и учащихся общеобразовательных школ Медеуского района состоится 1 июля в 10:00, в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, со стороны ул. Зенкова; в Наурызбайском районе праздничный концерт "Домбра party" состоится 30 июня в 19:00 перед зданием районного акимата, мкр. Шыгула, 347;

праздничный концерт "Домбра party" состоится 30 июня в 19:00 перед зданием районного акимата, мкр. Шыгула, 347; в Турксибском районе праздничный флешмоб, посвященный Национальному дню домбры, пройдет 1 июля в 10:00 на площади перед Домом школьников №6 по пр. Сейфуллина 13/1.





"Помимо этого в Алмалинском и Бостандыкском районах пройдет флешмоб домбристов, посвященный Национальному дню домбры", – сообщили в акимате.

Ранее певец Мейрамбек Беспаев приглашал алматинцев на празднования Дня домбры.