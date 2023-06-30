Одиночество может повысить риск сердечных заболеваний у диабетиков – исследование

Исследователи обнаружили, что одиночество является большим фактором риска сердечных заболеваний, чем диета, физические упражнения, курение и депрессия, сообщает Zakon.kz.

Ученые обнаружили, что одиночество является большим фактором риска развития ишемической болезни сердца, чем диета, физические упражнения, курение и депрессия, сообщает Sky News.



Автор исследования профессор Лу Ци из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане отметил, что качество социальных контактов, вероятно, более важно для здоровья сердца у людей с диабетом. И людям не стоит преуменьшать значение одиночества для физического и эмоционального здоровья.

"Я бы посоветовал пациентам с диабетом, которые чувствуют себя одинокими, присоединиться к группе или классу и попытаться подружиться с людьми, у которых есть общие интересы". профессор Лу Ци

Исследователи изучили более 18 тыс. взрослых британцев в возрасте от 37 до 73 лет. Они использовали анкеты для оценки одиночества и других факторов, которые могут повлиять на отношения, таких как индекс массы тела (ИМТ), физическая активность, диета, алкоголь, курение, а также прием лекарств, артериальное давление, уровень холестерина и контроль сахара в крови.

В течение более чем десяти лет у более чем 3 тыс. человек развились сердечные заболевания, которые включали ишемическую болезнь сердца или инсульт.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто набрал наибольшее количество баллов по шкале одиночества, риск развития сердечных заболеваний был на 26% выше, чем у людей с более низкими баллами.

Исследователи также обнаружили, что для пациентов с диабетом последствия физических факторов риска (плохо контролируемый уровень сахара в крови, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, курение и плохая функция почек) были сильнее у одиноких по сравнению с не одинокими.



Ученые считают, что опрос пациентов с диабетом об одиночестве должен стать частью стандартной оценки с направлением пострадавших в службы психического здоровья.