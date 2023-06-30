Оторвало палец в детсаду: в Атырау отец девочки забрал заявление из полиции

В Атырау родителям трехлетней девочки, которой оторвало палец в одном из частных детских садов, и директору учреждения удалось встретиться и поговорить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ATPress, они пришли к соглашению, и отец уже забрал свое заявление из полиции. Выяснилось, что во время несчастного случая директор частного детсада была в отпуске и находилась в другом городе. Родители девочки не знали об этом и думали, что она игнорирует этот инцидент.

"Мы поговорили, успокоились. Моя дочь любит своих воспитателей и очень скучает по своим друзьям. Как только она выздоровеет, она вернется сюда. Потому что она сама этого хочет. Она сказала, что больше не сядет на эти качели, будет кататься на других", – сказал отец девочки Ержан Таженов.

Как подчеркнул родитель, он не имеет претензий к детскому саду, не пытается содрать с них денег.

"Я лишь хочу, чтобы этот случай послужил для других уроком, чтобы за детьми стали смотреть внимательнее". Ержан Таженов

В свою очередь учредитель частного детсада "Нартайлақ" Ания Тулешова отметила, что организация признает вину и не отказывается от помощи родителям.

"Мы обещаем всячески помогать родителям в лечении их дочери. Когда это случилось, я была в другом городе. Вчера срочно прилетела, чтобы поговорить с родителями, выяснить все обстоятельства, на днях снова улечу. Я сейчас нахожусь в трудовом отпуске", – подчеркнула она.

По ее словам, в детском саду пересмотрели все записи с видеокамер, на которых видно, как девочка стояла, каталась на этих злополучных качелях, потом повисла.

"Видимо, палец в это время застрял в веревках, потом она спрыгнула и, видимо, в это время все произошло. Мы поговорили с девочкой, она начала вспоминать, как это случилось. Она сама указывает на качели и уже не говорит про мальчика в желтой футболке, который якобы потянул за палец". Ания Тулешова

По ее данным, детсад открылся в 2013 году, а с 2015 года работает по госзаказу. Его посещают 124 ребенка от двух до шести лет. За это время в его стенах не было ни одного инцидента, и директору учреждения очень жаль, что такое произошло.

Как отмечается, стороны пришли к соглашению. По словам отца, дочка будет продолжать посещать садик, как только ей станет лучше. В свою очередь руководство обязуется помочь всем необходимым и оплачивать любую сумму за диагностику и лечение. Кроме того, в качестве помощи и поддержки родителей освобождают от оплаты за пребывание в садике, за ними остается лишь оплата за питание.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

"Он сказал, что после разговора с директором отзовет свою жалобу, но в письменной форме свою жалобу следователям не подавал". Пресс-служба ДП Атырауской области

26 июня в одном из частных детских садов Атырау трехлетняя девочка лишилась безымянного пальца. Воспитатель отвезла ребенка в больницу, куда вызвали родителей. В учреждении родителям не сумели объяснить, как это произошло.