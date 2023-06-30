Стали известны предварительные итоги программы "Алматы жастары"

Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы подвело предварительные итоги городской программы льготного кредитования "Алматы жастары". Заявления по программе принимали с 15 по 31 мая, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 30 июня, всего по программе поступило 11 104 заявления. Из них больше всего – от работников образования (4006) и здравоохранения (2781), следом идут сотрудники вузов и НИИ (1324), правоохранительных органов (788), социальной сферы (786), коммунальных служб (545), учреждений культуры (534), спорта (186) и СМИ (154).

Из этих заявок одобрили 3631. По сферам они распределились следующим образом:

Здравоохранение – 861 Образование – 1389 Культура – 242 Спорт – 57 ВУЗы и НИИ – 477 СМИ – 85 Социальная сфера – 31 Правоохранительные органы – 410 Коммунальные службы – 79

"В зависимости от набранных баллов по сферам 1100 претендентам в личный кабинет на сайте будет выдано направление для подтверждения платежеспособности в АО "Отбасы банк". Заявителям, получившим направления, необходимо в течение 15 рабочих дней обратиться в любой центр обслуживания АО "Отбасы банк" для прохождения оценки платежеспособности. Участники, успешно подтвердившие платежеспособность, смогут выбрать жилье на первичном и вторичном рынках в течение 45 календарных дней", – пояснили в акимате Алматы.

2531 участников программы будут находиться в резервном списке, пока участники из основного списка не докажут свою платежеспособность.



Отказы по программе получили 7473 человека. Основными причинами отрицательных решений стали:

несоответствие места работы требованиям программы;

наличие жилья в собственности;

отчуждение жилья в течение последних пяти лет;

отсутствие за последние шесть месяцев пенсионных начислений;

отсутствие справок на всех членов семьи о наличии/отсутствии жилья в РК;

отсутствие сканированных свидетельств о рождении детей и заключении/расторжении брака.

Более подробную информацию по итогам рассмотрения заявлений и документов по программе "Алматы жастары" вскоре опубликуют на сайте almaty-zhastary.kz.

В прошлом году из 11 тысяч заявлений, поступивших по программе "Алматы жастары", одобрили всего 1676.