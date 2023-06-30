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Стали известны предварительные итоги программы "Алматы жастары"

Стали известны предварительные итоги программы "Алматы жастары" Фото: Zakon.kz
Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы подвело предварительные итоги городской программы льготного кредитования "Алматы жастары". Заявления по программе принимали с 15 по 31 мая, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 30 июня, всего по программе поступило 11 104 заявления. Из них больше всего – от работников образования (4006) и здравоохранения (2781), следом идут сотрудники вузов и НИИ (1324), правоохранительных органов (788), социальной сферы (786), коммунальных служб (545), учреждений культуры (534), спорта (186) и СМИ (154).

Из этих заявок одобрили 3631. По сферам они распределились следующим образом:

  1. Здравоохранение – 861
  2. Образование – 1389
  3. Культура – 242
  4. Спорт – 57
  5. ВУЗы и НИИ – 477
  6. СМИ – 85
  7. Социальная сфера – 31
  8. Правоохранительные органы – 410
  9. Коммунальные службы – 79
"В зависимости от набранных баллов по сферам 1100 претендентам в личный кабинет на сайте будет выдано направление для подтверждения платежеспособности в АО "Отбасы банк". Заявителям, получившим направления, необходимо в течение 15 рабочих дней обратиться в любой центр обслуживания АО "Отбасы банк" для прохождения оценки платежеспособности. Участники, успешно подтвердившие платежеспособность, смогут выбрать жилье на первичном и вторичном рынках в течение 45 календарных дней", – пояснили в акимате Алматы.

2531 участников программы будут находиться в резервном списке, пока участники из основного списка не докажут свою платежеспособность.

Отказы по программе получили 7473 человека. Основными причинами отрицательных решений стали:

  • несоответствие места работы требованиям программы;
  • наличие жилья в собственности;
  • отчуждение жилья в течение последних пяти лет;
  • отсутствие за последние шесть месяцев пенсионных начислений;
  • отсутствие справок на всех членов семьи о наличии/отсутствии жилья в РК;
  • отсутствие сканированных свидетельств о рождении детей и заключении/расторжении брака.

Более подробную информацию по итогам рассмотрения заявлений и документов по программе "Алматы жастары" вскоре опубликуют на сайте almaty-zhastary.kz.

В прошлом году из 11 тысяч заявлений, поступивших по программе "Алматы жастары", одобрили всего 1676.

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