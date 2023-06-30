Глава Нацбанка о льготном автокредитовании: Помогать тем, кто не нуждается, неправильно

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов высказался о программе льготного автокредитования, которую недавно закрыли. Он считает, что выдавать помощь тем, кто в ней не нуждается, неправильно, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 30 июня он высказал свою позицию. По его мнению, государственная помощь должна оказываться адресно и именно тем, кто в ней нуждается.

"Я считаю, что мы как государство должны, во-первых, определять правильно – кто нуждается в госпомощи. И оказывать помощь адресно. А программы, которые безадресно, для всех, без четкой цели "кого мы хотим поддержать", я считаю неправильными. Помощь государством нужно оказывать тем, кто в ней нуждается. Это же все-таки бюджетные государственные деньги. А выдавать тем, кто, может, и не нуждается в такой помощи, я считаю неправильным". Галымжан Пирматов

20 июня министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что средства, которые накопили на льготное автокредитование, перенаправят на кредитование общественного автотранспорта. По его словам, в ряде регионов представители местных исполнительных органов поднимают вопрос кредитования автопарка. Общественным транспортом ежедневно пользуются 9,3 млн казахстанцев. Позже он сказал, что считает замену программы льготного автокредитования физлиц на кредитование общественного транспорта единственным правильным решением.