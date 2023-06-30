Как в Астане отметят 25-летие столицы: опубликован план мероприятий

Руководитель отдела развития культуры и искусства Управления культуры Астаны Акерке Жуманбаева озвучила план мероприятий, посвященных 25-летию столицы, сообщает Zakon.kz.

По словам представителя ведомства, в период с июня по июль к празднованию Дня столицы силами 12 учреждений, подведомственных Управлению культуры Астаны, запланировано более 100 мероприятий.



1 июля в 20:00 в Амфитеатре состоится гала-концерт музыкального конкурса, посвященного воспитанию талантливых молодых исполнителей "Аялаған Астана". Билеты в продаже на сайте тикетон.

2 июля, ко Дню домбры, на площадке ЭКСПО состоится показ-концерт "Домбыра дастан". Начало – в 20:00. Вход бесплатный.

2 и 3 июля на Аллее писателей и в детской библиотеке №5 совместно с Союзом писателей Казахстана состоится цикл встреч с поэтами – писателями "Астана – шабыт арқауы". Вход бесплатный.

3 июля во Дворце мира и согласия состоится праздничный концерт лучших традиционных певцов, кюйши, жыршы Казахстана "Алтын мұра". Начало – в 19:00. Билеты в продаже на сайте тикетон.

4 июля в концертном зале "Астана" состоится музыкальный юмористический вечер "Әзіл әлемі". Начало: 17:00, 20:00. Билеты в продаже на сайте тикетон.

4 июля во Дворце "Жастар" состоится концертная программа государственного театра танца "НАЗ" "Қазақ жәдігерлері". Начало – в 19:00.

5 июля в Амфитеатре состоится шоу-концерт "Елорда әуені" от известных в народе исполнителей-инструменталистов. Начало – в 20:00. Билеты на сайте тикетон.

5-6 июля на площадке ЭКСПО пройдет эко-фестиваль для детей и взрослых "Гүл Астана". Вход бесплатный.

5-6 июля запланирован Республиканский плэнер художников "Гүл шаһары – Астана". На онлайн-конкурс прислали 80 работ, по итогам на площадке ЭКСПО откроют выставку из 15 лучших из них. Вход бесплатный.

6 июля на окраинах города, в жилых массивах пройдут концерты "Думанды Астана" для жителей и гостей города. Начало – в 18:00. Вход бесплатный.

6 июля на площадке ЭКСПО состоится праздничный концерт под открытым небом OPEN AIR. На мероприятии выступят звезды отечественной эстрады Маржан Арапбаева, Аука, Дос, Akha, Мирас Жугунусов, Казбек Курайш, Еркеш Хасен, Qanay, Raim. Кроме того, зрителя ждет тайная звезда. Начало – в 18:00. Вход бесплатный.

6-8 июля в Центральном парке пройдет фестиваль Mereke Street, посвященный семейному отдыху. Время работы – с 10:00 до 22:00. Вход бесплатный.

6-9 июля в столичном цирке пройдет звездная цирковая программа Franke. Начало – в 16:00. Билеты на сайте тикетон.

7 июля состоится Республиканская книжная выставка "KITAP FEST". Время работы – с 11:00 до 19:00. Вход бесплатный.

8-9 июля в Центральном парке на территории амфитеатра пройдет фестиваль уличной еды. Также будет установлен рекорд по приготовлению рогаликов. Время работы – с 12:00 до 20:00. Вход бесплатный.

Также в преддверии Дня столицы зрителям представят спектакли в шести театрах, подведомственных Управлению культуры.

30 июня в театре "Жастар" состоится мюзикл "Таптым. Ғашық болдым. Жоғалттым".

1-2 июля в Музыкальном театре юного зрителя покажут популярную музыкальную драму "Гауһартас".

5, 6, 8 июля Музыкальный театр юного зрителя представит премьеру этно-фольклорного мюзикла "Кыз-Жибек" к 25-летию Астаны.

5-6 июля в Государственном театре драмы и комедии им. А. Мамбетова представят драму "Болмаған балалық шақ". Билеты на все спектакли на сайте тикетон.

Материал по теме Будет ли салют на День столицы

Ранее в акимате Астаны сообщили, что в 2023 году салюта на День столицы не будет. Однако к 25-летию города планируется провести более 100 мероприятий. Порядка 90 из них – бесплатные для всех горожан и гостей столицы.