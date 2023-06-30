Какие услуги будут оказывать карьерные центры в Астане

С 1 июля центры занятости в Казахстане преобразуют в центры трудовой мобильности. В Астане такой центр будет работать через районные карьерные центры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КГУ "Центр трудовой мобильности", с 1 июля столичный центр трудовой мобильности будет работать через районные карьерные центры, которые будут оказывать услуги как для граждан, так и для работодателей.

"Карьерные центры будут осуществлять более точечную деятельность в районах города, где безработный может получить полный спектр услуг, что в целом является комплексным и эффективным подходом", – прокомментировал директор Центра трудовой мобильности акимата города Астаны Олжас Омар.

В карьерных центрах Астаны будут оказывать следующие услуги для граждан:

государственные гранты (400 МРП);



проекты "Контракт поколений" и "Первое рабочее место";

специальные рабочие места для лиц с ограниченными возможностями;

поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве;

профессиональное обучение, социальная профессиональная ориентация;

социальные рабочие места и общественные работы;

молодежная практика;

консультации по микрокредитованию;

адресная социальная помощь.

Для работодателей предусмотрены следующие виды услуг:

подбор персонала;



профессиональное обучение по запросам работодателей;

субсидирование создания рабочих мест.

О том, как изменится подход к регистрации и трудоустройству безработных в РК с 1 июля, можно прочесть здесь.