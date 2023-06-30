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Какие услуги будут оказывать карьерные центры в Астане

Какие услуги будут предоставлять карьерные центры в Астане Фото: pxhere
С 1 июля центры занятости в Казахстане преобразуют в центры трудовой мобильности. В Астане такой центр будет работать через районные карьерные центры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КГУ "Центр трудовой мобильности", с 1 июля столичный центр трудовой мобильности будет работать через районные карьерные центры, которые будут оказывать услуги как для граждан, так и для работодателей.

"Карьерные центры будут осуществлять более точечную деятельность в районах города, где безработный может получить полный спектр услуг, что в целом является комплексным и эффективным подходом", – прокомментировал директор Центра трудовой мобильности акимата города Астаны Олжас Омар.

В карьерных центрах Астаны будут оказывать следующие услуги для граждан:

  • государственные гранты (400 МРП);
  • проекты "Контракт поколений" и "Первое рабочее место";
  • специальные рабочие места для лиц с ограниченными возможностями;
  • поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве;
  • профессиональное обучение, социальная профессиональная ориентация;
  • социальные рабочие места и общественные работы;
  • молодежная практика;
  • консультации по микрокредитованию;
  • адресная социальная помощь.

Для работодателей предусмотрены следующие виды услуг:

  • подбор персонала;
  • профессиональное обучение по запросам работодателей;
  • субсидирование создания рабочих мест.

О том, как изменится подход к регистрации и трудоустройству безработных в РК с 1 июля, можно прочесть здесь.

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