Какие услуги будут оказывать карьерные центры в Астане
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С 1 июля центры занятости в Казахстане преобразуют в центры трудовой мобильности. В Астане такой центр будет работать через районные карьерные центры, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе КГУ "Центр трудовой мобильности", с 1 июля столичный центр трудовой мобильности будет работать через районные карьерные центры, которые будут оказывать услуги как для граждан, так и для работодателей.
"Карьерные центры будут осуществлять более точечную деятельность в районах города, где безработный может получить полный спектр услуг, что в целом является комплексным и эффективным подходом", – прокомментировал директор Центра трудовой мобильности акимата города Астаны Олжас Омар.
В карьерных центрах Астаны будут оказывать следующие услуги для граждан:
- государственные гранты
(400 МРП);
- проекты "Контракт поколений" и "Первое рабочее место";
- специальные рабочие места для лиц с ограниченными возможностями;
- поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве;
- профессиональное обучение, социальная профессиональная ориентация;
- социальные рабочие места и общественные работы;
- молодежная практика;
- консультации по микрокредитованию;
- адресная социальная помощь.
Для работодателей предусмотрены следующие виды услуг:
- подбор персонала;
- профессиональное обучение по запросам работодателей;
- субсидирование создания рабочих мест.
О том, как изменится подход к регистрации и трудоустройству безработных в РК с 1 июля, можно прочесть здесь.
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