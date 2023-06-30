Банда старателей под прикрытием: кто и как кормился с бестобинского рудника

В предыдущих публикациях редакция "Время" рассказала о непростой ситуации на руднике близ поселка Бестобе, что в Акмолинской области. Кстати, развитие промышленности в этом регио­не находится на личном контроле президента страны.

Собственники всеми силами стараются внедрить в производство передовые технологии для создания новых рабочих мест, стабильной зарплаты, благоустройства населенного пункта, привлечения инвестиций в развитие поселка. Но отдельная категория местных жителей, судя по всему, всеми силами старается противостоять новшествам, которые на корню могли бы пресечь незаконную добычу золота и серебра.

Возможно, прежде такие действия теневиков имели какое-то значение, ведь в свое время полезными ископаемыми обогащались не только законные владельцы, но и криминалитет. Особенно при погонах. Но сегодня манипуляции общественным мнением чреваты весьма серьезной ответственностью. Вспомним, кто и как кормился с бестобинского рудника.

Множество пузырьков начинают заполнять эту часть океана. Ситуация реально выходит...

…Первый замначальника УВД Степногорска Токмырза Дюсембаев и его подельники – начальники Бестобинского и Аксуского отделов полиции Дархан Айнагельдинов и Сабыржан Бибатыров, оперативник криминальной полиции Аслан Кулушев и ранее судимый салафит Бауржан Мадиев обложили данью черных старателей, незаконно добывавших драгоценные металлы на рудниках сел Бестобе и Аксу. Кто платил дань, тех оберегали от арестов, непокорных сами грозили закрыть надолго.

Местный житель А. Каримов – единственный, кто воспротивился этой системе, но на него нагнали такой жути, что старатель был вынужден начать платить дань Кулушеву и Бибатырову – 100 тыс. тенге.

Статистика говорит о том, что нелегальная добыча золота в регионе достигла широчайших масштабов. На рудниках "Казахалтына" за 2010-2021 годы из нелегального оборота изъято 7193 тонны золотосодержащего материала, в котором находилось 590 кг золота стоимостью около 8,9 млрд тенге. Задержаны и переданы в полицию 45 тыс. незаконных старателей (18 тыс. повторно). Ликвидировано 500 цехов по переработке золотосодержащего материала. Ликвидировано 1500 нелегальных мест дислокации черных старателей в шахтах и незаконных пролазах.

А погорел важняк, как его подельники и главарь ОПГ, на получении системных взяток от Тулегена Бекмагамбетова – внедренного в их среду агента спецслужбы. Он тщательно фиксировал каждую передачу денег на скрытую камеру.

Факты свидетельствовали об обратном: все арестованные стражи порядка крышевали черных старателей, а их противозаконные методы причиняли весьма серьезный материальный ущерб собственникам рудника.

Кроме того, незаконную добычу поддерживали местные активисты, но подавали это под соусом заботы о местных жителях: мол, от пыли у них здоровье ослабло. Справедливости ради отметим: в советское время фабрика стояла в самом поселке и работала десятилетиями, но никаких жалоб тогда почему-то не возникало. А в данном случае, видимо, решили воспользоваться лояльностью и добропорядочностью собственников рудника. Несмотря на вынужденный простой, который длится около двух лет, компания "Алтыналмас" каждый месяц тратит около 400 млн тенге на содержание своих работников в Бестобе. По данным акимата Акмолинской области, за это время инвестор потратил в Бестобе около 9 млрд тенге, не заработав на руднике ни тиына! Черные старатели сами делают пролазы, так называемые дудки, через которые проникают в шахту. При обнаружении незаконного прохода охрана предприятия засыпает лаз горной массой.

Фото: time.kz

Несмотря на нерабочий статус предприятия, незаконные старатели пытаются выйти из шахты через люковые двери, требуя пропустить их на поверхность. Они взламывают замки, сварные швы, деформируют люки, в итоге нарушая технические крепи, что приводит к порче оборудования шахты.

А еще громадный ущерб несет и экономика региона. Аким области Ермек МАРЖИКПАЕВ на недавней встрече с бестобинцами заявил, что за время простоя бюджет недополучил 2 млрд тенге налогов. Только подумайте, что можно было сделать на эти средства! Озолотить поселок, и не только.

Нелегальных старателей задерживают часто, передают в полицию. Но в правоохранительных органах дело порой не движется: как только написали заявления, полиция пару дней активна. Но потом пыл угасает, преступления не раскрываются.

Вернемся к нашим "героям". 43-летнего подполковника полиции Токмырзу Дюсембаева приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным запретом работать в государственных и правоохранительных органах. 31-летний Дархан Айнагельдинов в местах не столь отдаленных проведет 10 лет Читатель, возможно, спросит: стоит ли говорить о прошлых преступлениях? Стоит. Это урок нынешним стражам правопорядка, черным старателям и тем, кто намерен грабить родные рудники, а значит, свое государство. Президент страны прилагает все усилия, чтобы народ стал жить лучше, чем прежде. И если мы с вами хотим жить в новой стране, нужно жить по закону, а не по понятиям…