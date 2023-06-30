Иностранным специалистам стало дороже жить в Алматы

Алматы поднялся на 11 строчек в рейтинге городов мира по дороговизне жизни для иностранных специалистов, сообщает Zakon.kz.

В свежем рейтинге городов по стоимости жизни для иностранных специалистов, который ежегодно составляет консалтинговая компания Mercer, Алматы поднялся на 11 строчек по сравнению с прошлым годом.

Как и в 2022 году, в рейтинге 227 позиций. Алматы сейчас занимает 208-ю строчку списка. Жить в казахстанском мегаполисе иностранцам накладнее, чем в южноафриканском Кейптауне, колумбийской Боготе или египетском Каире, но Алматы все равно остается одним из самых недорогих городов для релокации специалистов из-за рубежа.

Самые дорогие города для иностранцев в 2023 году – Гонконг, Сингапур и Цюрих. Дешевле всего обосноваться в Гаване, Карачи и Исламабаде.

Компания Mercer при составлении своего рейтинга оценивает города мира по стоимости более чем 200 товаров и услуг. В частности, аналитики учитывают цены на аренду жилья, проезд в общественном транспорте, а также на еду, одежду и развлечения.

В 2022 году Алматы занимал в рейтинге Mercer 219-е место, а в 2020-м казахстанский мегаполис располагался на 189-й строчке списка.